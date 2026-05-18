Piquet 'ignora' Lewis Hamilton em disputa interna na Ferrari

O mundo do automobilismo parou quando a Ferrari anunciou a contratação de Lewis Hamilton, que veio cheia de expectativas. Quem esperava grandes resultados, no entanto, ficou decepcionado. Enquanto isso, Charles Leclerc tentava manter a equipe viva na disputa pelo título. Essa diferença de "papéis", principalmente na última temporada, coloca o monegasco como principal piloto, segundo Nelson Piquet Jr.

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Para o ex-piloto da Fórmula 1, o heptacampeão mundial segue um posto de piloto coadjuvante na Ferrari, que tem Leclerc como destaque. A declaração surge em meio a problemas de desempenho do britânico de 41 anos, que teve o quarto lugar como melhor colocação de 2025. Esse resultado foi repetido em quatro GPs: Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos. No Mundial de Pilotos, terminou o campeonato de pilotos na sexta colocação, com 156 pontos, 88 a menos que Leclerc.

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Até o momento, o melhor resultado do britânico neste ano foi o GP da China, segunda etapa da temporada de 2026. Hamilton subiu ao pódio no terceiro lugar após terminar o último ano sem alcançar o Top 3 em nenhuma etapa. Do "outro lado", Leclerc ficou entre os melhores ao fim da corrida em duas ocasiões: os GPs da Austrália e do Japão. O monagasco ficou na terceira colocação em ambas as vezes.

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Após quatro etapas disputadas, porém, a disputa interna está empatada. Enquanto Charles levou a melhor nas duas oportunidades em que chegou ao pódio, Lewis ficou na frente nas corridas da China e de Miami. Esse último ficou marcado por um erro de Leclerc, que bateu na volta final e viu sua posição ser perdida após punição.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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