F1: Bottas revela furto de carro e investigação do FBI em Miami
Piloto relatou episódio inusitado ocorrido durante fim de semana do GP
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O veterano Valtteri Bottas revelou um episódio inusitado que ocorreu durante o fim de semana do GP de Miami de Fórmula 1 (F1). O piloto estava hospedado em Fort Lauderdale, quando teve o carro furtado, o que mobilizou até investigações do FBI, principal agência federal de polícia dos Estados Unidos.
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O episódio aconteceu no sábado, antes da corrida sprint e classificação. Na noite anterior, Bottas havia estacionado o veículo, um Cadillac Escalade fornecido pela equipe, na garagem da hospedagem e deixado as chaves no interior da casa. Pela manhã, o assistente pessoal do piloto notou a ausência do carro.
— Saí para olhar e o Escalade simplesmente tinha sumido. As chaves ainda estavam dentro da casa. Não fazia sentido — disse, em participação no podcast "What's Next".
Além do sumiço do veículo, havia outra preocupação: dentro do carro, estavam a credencial para acesso ao paddock e um passe para o estacionamento no circuito de Miami. Por esse motivo, o FBI se envolveu na investigação, temendo que os itens fossem utilizados por terceiros para acessar o evento. O carro foi encontrado no domingo, abandonado em área considerada perigosa pelas autoridades locais.
— Provavelmente usaram o carro para algum crime e depois largaram em algum lugar. Na minha cabeça, virou carro de fuga. É triste que tenhamos perdido o carro, mas é algo bem legal. Isso nunca tinha acontecido comigo na minha vida — contou.
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Próxima etapa da F1
A próxima parada da F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está prevista para as 17h (de Brasília) do domingo (24).
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