Fórmula 1

Lando ou Piastri? IA aponta o campeão da F1 2025

ChatGPT define campeão da F1

Oscar Piastri - Lando Norris - GP de São Paulo - Interlagos - Fórmula 1 - F1
imagem cameraDa esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 10/08/2025
11:20
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  Matéria

Já passada a metade da temporada de 2025 da F1, Lando Norris e Oscar Piastri são os principais postulantes ao título. Com os dois tendo altos e baixos na disputa, o Lance! perguntou ao ChatGPT qual dos pilotos deve ser o próximo campeão da Fórmula 1.

➡️ Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada

Lando Norris tem cinco vitórias na temporada, enquanto o companheiro de equipe soma seis triunfos. Segundo o ChatGPT, Norris será o campeão da temporada de 2025 da F1, mas com uma diferença pequena de pontos.

Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

A IA aponta que a diferença será entre 10 e 15 pontos e a decisão virá no GP de Las Vegas ou Abu Dhabi, os últimos da temporada.

IA aponta a equipe que levará o título de construtores na F1

O ChatGPT também apontou a equipe campeã da temporada da F1. Diferente da disputa de pilotos, a IA achou fácil cravar a campeã. Dominante na temporada, o ChatGPT aponta que a McLaren será a campeã da temporada.

A IA afirma que o título virá com muita vantagem, com provavelmente duas ou três corridas de antecedência.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a classificação do campeonato de pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

284

6

2

Lando Norris

McLaren

275

5

3

Max Verstappen

Red Bull

187

2

4

George Russell

Mercedes

172

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

151

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

109

0

7

Kimi Antonelli

Mercedes

64

0

8

Alex Albon

Williams

54

0

9

Nico Hulkenberg

Sauber

37

0

10

Esteban Ocon

Haas

27

0

11

Fernando Alonso

Aston Martin

26

0

12

Lance Stroll

Aston Martin

26

0

13

Isack Hadjar

Racing Bulls

22

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Carlos Sainz

Williams

16

0

17

Gabriel Bortoleto

Sauber

14

0

18

Yuki Tsunoda

Red Bull

10

0

19

Oliver Bearman

Haas

8

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

