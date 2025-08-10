Lando ou Piastri? IA aponta o campeão da F1 2025
ChatGPT define campeão da F1
Já passada a metade da temporada de 2025 da F1, Lando Norris e Oscar Piastri são os principais postulantes ao título. Com os dois tendo altos e baixos na disputa, o Lance! perguntou ao ChatGPT qual dos pilotos deve ser o próximo campeão da Fórmula 1.
Lando Norris tem cinco vitórias na temporada, enquanto o companheiro de equipe soma seis triunfos. Segundo o ChatGPT, Norris será o campeão da temporada de 2025 da F1, mas com uma diferença pequena de pontos.
A IA aponta que a diferença será entre 10 e 15 pontos e a decisão virá no GP de Las Vegas ou Abu Dhabi, os últimos da temporada.
IA aponta a equipe que levará o título de construtores na F1
O ChatGPT também apontou a equipe campeã da temporada da F1. Diferente da disputa de pilotos, a IA achou fácil cravar a campeã. Dominante na temporada, o ChatGPT aponta que a McLaren será a campeã da temporada.
A IA afirma que o título virá com muita vantagem, com provavelmente duas ou três corridas de antecedência.
Confira a classificação do campeonato de pilotos
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Oscar Piastri
McLaren
284
6
2
Lando Norris
McLaren
275
5
3
Max Verstappen
Red Bull
187
2
4
George Russell
Mercedes
172
1
5
Charles Leclerc
Ferrari
151
0
6
Lewis Hamilton
Ferrari
109
0
7
Kimi Antonelli
Mercedes
64
0
8
Alex Albon
Williams
54
0
9
Nico Hulkenberg
Sauber
37
0
10
Esteban Ocon
Haas
27
0
11
Fernando Alonso
Aston Martin
26
0
12
Lance Stroll
Aston Martin
26
0
13
Isack Hadjar
Racing Bulls
22
0
14
Pierre Gasly
Alpine
20
0
15
Liam Lawson
Racing Bulls
20
0
16
Carlos Sainz
Williams
16
0
17
Gabriel Bortoleto
Sauber
14
0
18
Yuki Tsunoda
Red Bull
10
0
19
Oliver Bearman
Haas
8
0
20
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
0
