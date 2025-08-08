Atitude de Lewis Hamilton na F1 revolta ex-piloto da Ferrari: ‘Desmoraliza’

Ex-piloto da Ferrari, Jean Alesi não ficou feliz com Lewis Hamilton por suas declarações após o último treino classificatório da Fórmula 1. Na ocasião, o heptacampeão mundial chamou a si mesmo de "inútil" e sugeriu que deveria ser substituído. O francês destacou que o comportamento do britânico, que se classificou em 12º lugar no GP da Hungria, prejudica o ambiente na escuderia italiana.

— Eu acho que a atitude de Hamilton desmoraliza aqueles que trabalham ao lado dele. Senna ou Schumacher jamais teriam dito coisas como essa — declarou Alesi, ao portal italiano "Corriere della Sera".

O ex-piloto da Ferrari, onde ficou por quatro anos e conquistou uma vitória, comparou a postura de Lewis Hamilton com a de outras lendas da Fórmula 1, incluindo o brasileiro Ayrton Senna. A frustração do britânico aconteceu no circuito de Hungaroring, quando não conseguiu avançar no Q1, primeira fase da classificação.

Na corrida, Hamilton não melhorou sua posição e terminou em 12º lugar, mesmo lugar em que largou. Depois da prova, quando questionado sobre suas declarações do dia anterior, o piloto evitou entrar em detalhes, mas insinuou que existem "coisas não muito boas" ocorrendo nos bastidores da equipe.

Leclerc também sofre com Ferrari na F1

Charles Leclerc, companheiro de Hamilton, também saiu insatisfeito com a Ferrari do GP da Hungria. Apesar de ter conquistado a pole position no sábado (2), o monegasco terminou apenas em quarto lugar, ao ser ultrapassado pelos carros da McLaren e pela Mercedes de George Russell.

A equipe italiana ainda investiga as razões para a queda de desempenho, principalmente na parte final da corrida. Russell levantou a hipótese de que Leclerc precisou evitar o desgaste excessivo da prancha de madeira acoplada ao assoalho do carro para não ser desclassificado. Esse problema, inclusive, já havia ocorrido com Hamilton no GP da China deste ano.

Charles Leclerc, da Ferrari, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 está em recesso de meio de temporada após o GP da Hungria. As atividades retornam em 31 de agosto, com o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort.