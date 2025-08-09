F1: Gabriel Bortoleto exalta importância de Fernando Alonso na carreira

Gabriel Bortoleto, único brasileiro na F1, exaltou a importância da chegada de Fernando Alonso em sua carreira, descrevendo como "um passo muito importante". O bicampeão mundial de Fórmula 1 agencia a carreira do brasileiro através da A14, além disso, é um dos mentores de Bortoleto nos bastidores da categoria. Pupilo do espanhol, o brasileiro sempre é muito elogiado pelo piloto da Aston Martin.

— Alonso chegou (na minha carreira) em meados de 2022, foi um passo muito importante e de muito valor agregado — disse em entrevista a versão italiana do "Motorsport.com".

O brasileiro também destacou o papel do campeão na relação com as grandes equipes da Fórmula 1. Chegando na Fórmula 3 — categoria que divide estrutura com as gigantes da F1 — Bortoleto viu em Alonso um grande mentor, para além das corridas:

— Percebi que estaria correndo sob o olhar atento das grandes equipes da F1, então, pedi muitos conselhos para Fernando Alonso sobre como conciliar o fim de semana de corrida, a pressão, as expectativas e muitas outras coisas.

Brasileiro Gabriel Bortoleto é cumprimentado (Foto: Reprodução/Arquivo)

Estreante na temporada de 2023 da Fórmula 3, Bortoleto fez boas corridas e se sagrou campeão na última etapa, em Monza.

O brasileiro também destacou a prontidão de Fernando Alonso em atender os seus pilotos. Segundo ele, o veterano tira tempo de onde não tem.

— Você pode achar que alguém tão ocupado como o Alonso não tem tempo, mas afirmo que ele sempre encontrou tempo. Talvez, sacrificando o seu descanso. Acho a disponibilidade dele muito agradável — afirmou o brasileiro.

Encontro de Gabriel Bortoleto com a torcida da F1 no Brasil

O GP de São Paulo, marcado para 9 de novembro em Interlagos, será o primeiro encontro "ao vivo" de Bortoleto com a torcida brasileira em sua temporada de estreia na Fórmula 1. O evento acontecerá daqui a três meses, entre os dias 7 e 9 de novembro. Sobre suas expectativas para correr em casa, o piloto não escondeu a emoção.

— Esse ano vou estar correndo pela primeira vez em casa, é um sonho de criança. Vai ser uma loucura, nem quero ficar pensando muito porque senão vou enlouquecer — comentou em entrevista ao Podcast "Na Ponta dos Dedos", do "ge".

O Brasil tem grande história no automobilismo desde o início da categoria principal, com destaque nos campeões mundiais Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Em sua estreia, Bortoleto também fez questão de exaltar o apoio dos fãs brasileiros.

— Eu amo os fãs brasileiros. Amo o quão calorosos os brasileiros são, o quanto torcem, estão com você nos momentos bons ou ruins, brigam com as pessoas que falam mal nas redes sociais, brigam com unhas e dentes. É único no Brasil, até os gringos falam. É algo único, sou muito grato por isso — concluiu o piloto da Sauber.