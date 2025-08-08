F1: Mercedes e Russell planejam tomar posição de Verstappen no campeonato
Equipe e pilotos buscam serem os "melhores do resto"
- Matéria
- Mais Notícias
A Mercedes e George Russell traçaram plano para superar Max Verstappen e conquistar o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, prioridade definida para a sequência da temporada após o recesso de verão. A equipe de Brackley aposta na consistência do W15 e em pistas favoráveis para reduzir a distância de 15 pontos que separa Russell do tetracampeão, ao mesmo tempo, em que mira consolidar o “melhor do resto” atrás da McLaren.
Relacionadas
- Fórmula 1
Bortoleto exalta parceria com Hulkenberg na F1, mas não descarta rivalidade
Fórmula 105/08/2025
- Lancepédia
Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada
Lancepédia03/08/2025
- Fórmula 1
Na estratégia, Norris faz brilhante atuação para vencer o GP da Hungria na F1
Fórmula 103/08/2025
➡️ Chefe da Mercedes alerta Russell sobre Max Verstappen ‘livre’ na F1
O diretor de engenharia de pista Andrew Shovlin afirmou que a disputa entre Russell e Verstappen é “muito acirrada” e que a Mercedes pretende explorar ao máximo o pacote técnico nas dez corridas restantes. Segundo Shovlin, a equipe já identificou circuitos com potencial para rendimento semelhante ao observado em Montreal e Budapeste, onde o W15 apresentou bom desempenho quando acertado corretamente.
— Temos uma série de questões em pauta. Vemos George em uma batalha muito acirrada com Max pelo terceiro lugar no campeonato de pilotos — falou.
A retirada da atualização de suspensão, adotada após resultados abaixo do esperado, devolveu previsibilidade ao carro e permitiu à equipe trabalhar em ajustes mais estáveis para os próximos fins de semana. A direção técnica avalia que, com o acerto correto, haverá mais oportunidades de pontuar alto e, possivelmente, conquistar vitórias em pistas específicas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Russell, atualmente 15 pontos atrás de Verstappen, passa a figurar como alternativa imediata caso a Red Bull mantenha o ritmo irregular registrado nas últimas provas. A Mercedes também observa a disputa entre as demais equipes — com a Ferrari e a própria Red Bull na mira — já que a ordem entre os times influencia diretamente a estratégia de somar pontos na briga pelo terceiro lugar no Mundial de Pilotos.
A campanha de recuperação terá foco em tirar proveito dos treinos de cada pista, ajustar o equilíbrio do carro e apostar em consistência de estratégias de corrida, na tentativa de transformar desempenho pontual em ganho acumulado ao longo das etapas restantes.
- Matéria
- Mais Notícias