F1: Mercedes e Russell planejam tomar posição de Verstappen no campeonato

A Mercedes e George Russell traçaram plano para superar Max Verstappen e conquistar o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, prioridade definida para a sequência da temporada após o recesso de verão. A equipe de Brackley aposta na consistência do W15 e em pistas favoráveis para reduzir a distância de 15 pontos que separa Russell do tetracampeão, ao mesmo tempo, em que mira consolidar o “melhor do resto” atrás da McLaren.

O diretor de engenharia de pista Andrew Shovlin afirmou que a disputa entre Russell e Verstappen é “muito acirrada” e que a Mercedes pretende explorar ao máximo o pacote técnico nas dez corridas restantes. Segundo Shovlin, a equipe já identificou circuitos com potencial para rendimento semelhante ao observado em Montreal e Budapeste, onde o W15 apresentou bom desempenho quando acertado corretamente.

— Temos uma série de questões em pauta. Vemos George em uma batalha muito acirrada com Max pelo terceiro lugar no campeonato de pilotos — falou.

A retirada da atualização de suspensão, adotada após resultados abaixo do esperado, devolveu previsibilidade ao carro e permitiu à equipe trabalhar em ajustes mais estáveis para os próximos fins de semana. A direção técnica avalia que, com o acerto correto, haverá mais oportunidades de pontuar alto e, possivelmente, conquistar vitórias em pistas específicas.

George Russell, da Mercedes, comemorando terceiro lugar no pódio do GP da Hungria na F1 2025

Russell, atualmente 15 pontos atrás de Verstappen, passa a figurar como alternativa imediata caso a Red Bull mantenha o ritmo irregular registrado nas últimas provas. A Mercedes também observa a disputa entre as demais equipes — com a Ferrari e a própria Red Bull na mira — já que a ordem entre os times influencia diretamente a estratégia de somar pontos na briga pelo terceiro lugar no Mundial de Pilotos.

A campanha de recuperação terá foco em tirar proveito dos treinos de cada pista, ajustar o equilíbrio do carro e apostar em consistência de estratégias de corrida, na tentativa de transformar desempenho pontual em ganho acumulado ao longo das etapas restantes.