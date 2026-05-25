Algumas ações dos pilotos da F1 em pista geram punições automáticas, que são cumpridas durante a prova. Ainda assim, há casos em que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decide terminar a investigação após a disputa. Nestes casos, as penalidades são impostas ao grid de chegada – cenário atual de Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas ao fim do GP do Canadá.

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Além do brasileiro e do finlandês, outro competidor foi julgado pela Fórmula 1 no último domingo (24): George Russell. O veterano da Mercedes estava tão frustrado com o problema em seu carro que jogou o apoio de cabeça na pista. A atitude rendeu uma multa de 5 mil euros ao britânico.

Por sorte, nenhuma posição foi perdida por Bortoleto após a punição de cinco segundos. Isso acontece porque o paulista cruzou a linha de chegada a mais de 40 segundos de Esteban Ocon. Assim, manteve a 13ª colocação da corrida em Montreal.

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Bottas também não teve nova perda com o julgamento. No caso do piloto da Cadillac, porém, não havia como posições a serem perdidas, já que Valtteri foi o último a receber a bandeirada. Veja abaixo os motivos detalhados e as punições aplicadas pela FIA:

Gabriel Bortoleto recebeu uma penalidade de 5 segundos por ultrapassar o delta VSC em vários mini setores durante uma implantação VSC.

Valtteri Bottas recebeu uma penalidade de 5 segundos por exceder o limite de velocidade das boxes.

George Russell foi multado em 5.000 euros (suspenso por um período de 12 meses sem que o condutor de natureza similar não tenha mais violação) por ter atirado o apoio de cabeça para a pista depois que o seu carro parou durante a corrida.

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Desempenho do brasileiro no Canadá

O brasileiro teve uma corrida movimentada no GP do Canadá. Logo nas primeiras voltas, a Audi apostou em uma estratégia agressiva e chamou Bortoleto para os boxes já na terceira volta, junto de Nico Hülkenberg. Após a parada precoce, ele caiu sete colocações e passou boa parte da prova tentando se recuperar no pelotão.

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Com os abandonos, entradas do safety car virtual e a sequência de pit stops dos adversários, Bortoleto conseguiu ganhar posições gradualmente ao longo da corrida. O brasileiro evitou maiores problemas e aproveitou o ritmo da Audi nas últimas voltas para cruzar a linha de chegada em 13º lugar.

Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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