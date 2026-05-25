Previsão do tempo da F1 prejudicou Bortoleto no Canadá

As condições climáticas costumam afetar diretamente o desempenho dos pilotos na pista, seja para melhor ou para pior. Com isso, a Fórmula 1 analisa e prepara uma previsão do tempo para o fim de semana de atividades com antecedência. E no Grande Prêmio do Canadá não foi diferente. O problema? A expectativa fez com que a Audi decidisse iniciar a corrida com uma estratégia ruim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A F1 disponibiliza quatro tipos diferentes de pneus para cada etapa: um macio, um médio, um duro e um intermediário. Esse último é específico para cenários de pista molhada, depois ou durante a chuva. Vale destacar que, como os compostos slicks não servem para asfalto com água, os intermediários não servem para quando está seco. A partir daí, é possível entender o problema de Gabriel Bortoleto.

Qual era a previsão do tempo oficial?

Segundo informações da Fórmula 1, a expectativa era de clima fresco e estável no início das atividades, mas que, no domingo, a chuva embaralharia a corrida.

continua após a publicidade

Para o último dia, então, a previsão era de um cenário mais desafiador para equipes e pilotos. Com 60% de probabilidade de precipitação, as equipes esperavam que a chuva ficasse irregular entre leve e moderada ao longo da corrida.

Estratégia apressada da equipe de Bortoleto

A F1 não estava totalmente errada em sua previsão, pois de fato houve chuva em Montreal no domingo (24). O que aconteceu foi que a chuva caiu de manhã, o que permitiu que a pista secasse antes da corrida e não afetasse a competição.

continua após a publicidade

Quando finalmente foi liberada a volta de aquecimento, os pilotos notaram que o asfalto já não estava molhado e que não precisariam mais dos pneus intermediários. Ainda assim, a Audi já havia tomado uma decisão, e Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg saíram com os pneus especiais.

Portanto, a dupla precisava se apressar e ir aos boxes para realizar a troca antes que os pneus se tornassem um inconveniente. Com isso, a boa largada de Bortoleto foi "desperdiçada", pois o brasileiro caiu de 13ª para 19ª após o pit stop.

A mudança precoce acabou exigindo que Bortoleto fizesse também nova parada, uma além do esperado para essa corrida. Após colocar os pneus macios, voltou aos boxes na volta 20 para vestir os médios, ficando com eles até a bandeirada final.

➡️ 'Red Bull não me ouviu': Verstappen critica equipe da F1 antes do GP do Canadá

Desempenho do brasileiro no Canadá

O brasileiro teve uma corrida movimentada no GP do Canadá. Logo nas primeiras voltas, a Audi apostou em uma estratégia agressiva e chamou Bortoleto para os boxes já na terceira volta, junto de Nico Hülkenberg. Após a parada precoce, ele caiu sete colocações e passou boa parte da prova tentando se recuperar no pelotão.

Com os abandonos, entradas do safety car virtual e a sequência de pit stops dos adversários, Bortoleto conseguiu ganhar posições gradualmente ao longo da corrida. O brasileiro evitou maiores problemas e aproveitou o ritmo da Audi nas últimas voltas para cruzar a linha de chegada em 13º lugar.

Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

+Aposte em Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.