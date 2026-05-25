GP do Canadá viu o retorno dos campeões ao pódio da F1
Tetracampeão reclama de mudanças no carro e diz que Red Bull ignorou alertas
O início de 2026 não foi muito bom para os campeões mundiais em atividade. Embora Lando Norris tenha conseguido uma vitória em sprint, Fernando Alonso, Max Verstappen e Lewis Hamilton não tiveram tanto sucesso na atual temporada da Fórmula 1. Ao fim do GP do Canadá, porém, os fãs puderam assistir a três dos quatro em cima do pódio.
O primeiro a conquistar um lugar no Top 3 durante o fim de semana foi o piloto da McLaren, que brilhou na corrida sprint e terminou a disputa em segundo. Norris ficou entre a dupla da Mercedes, com George Russell no topo e Kimi Antonelli logo atrás. Apesar disso, fechou a etapa com um abandono e não voltou a pontuar na corrida de domingo (24).
Ruim para Norris, bom para outros dois campeões mundiais. Sem os britânicos da Mercedes e McLaren, que deixaram a disputa, o pódio ficou aberto para Max Verstappen e Lewis Hamilton. A intensa disputa entre os veteranos, inclusive, esteve entre os destaques da corrida.
Os dois campeões protagonizaram um duelo intenso pela segunda posição, alternando ultrapassagens e andando no limite em Montreal. Melhor para Hamilton, que conseguiu dar o troco nas voltas finais e garantiu o segundo lugar no pódio, enquanto Verstappen cruzou a linha de chegada logo atrás. Antonelli ficou com o título, emendando sua quarta vitória consecutiva na Fórmula 1.
Como foi a corrida?
O GP do Canadá começou de forma caótica ainda antes da largada, quando Arvid Lindblad relatou problemas no carro e não conseguiu sair para a nova volta de aquecimento. Com isso, a corrida teve duas voltas reduzidas no total. Quando as luzes se apagaram, Lando Norris fez uma largada espetacular e ultrapassou os dois carros da Mercedes para assumir a liderança, enquanto George Russell caiu para terceiro, atrás também de Kimi Antonelli.
A disputa pela ponta rapidamente se concentrou entre os pilotos da Mercedes. Antonelli chegou a errar e perder a liderança para Russell na sexta volta, mas voltou a pressionar o companheiro até concretizar a ultrapassagem na volta 22, assumindo novamente a ponta da corrida. Pouco depois, Russell enfrentou problemas após passar pela grama na curva 8 e abandonou a prova, deixando o caminho livre para o italiano abrir vantagem na liderança.
Mais atrás, a briga pelo pódio também pegou fogo. Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram um duelo intenso pela segunda colocação, alternando ultrapassagens até o britânico levar a melhor nas voltas finais. A corrida ainda teve diversos períodos de safety car virtual após problemas na entrada dos boxes e incidentes envolvendo outros pilotos, incluindo uma disputa entre Liam Lawson e Pierre Gasly que terminou com os dois fora da pista.
Sem ser ameaçado na reta final, Antonelli controlou a vantagem sobre Hamilton nas últimas voltas e confirmou mais uma vitória na Fórmula 1 com autoridade no circuito Gilles Villeneuve.
