imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Jornal português elogia desempenho de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Consistente’

Brasileiro chama atenção da imprensa internacional

Gabriel Bortoleto no GP da Itália de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP da Itália de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 08/09/2025
15:19
  • Matéria
O desempenho de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (F1) voltou a chamar atenção da imprensa internacional. No Grande Prêmio da Itália, neste domingo (7), o brasileiro fez uma boa campanha, disputou posições e terminou em oitavo lugar, conquistando quatro pontos. O jornal português "AutoSport" elogiou o trabalho do brasileiro.

➡️ Bortoleto pontua em vitória de Verstappen no GP da Itália de F1

— Gabriel Bortoleto continua a impressionar no seu ano de estreia na F1, consolidando a sua posição como o piloto de topo na Sauber. Em Monza, o jovem brasileiro entregou mais uma performance sólida, terminando em oitavo lugar e somando pontos importantes, enquanto o seu colega de equipe, Nico Hulkenberg, enfrentava problemas — analisou a matéria do jornal português.

Jornal português "AutoSport" elogia Gabriel Bortoleto

O jornal também destacou o desempenho de Gabriel Bortoleto em classificações como um destaque do brasileiro. Em Monza, ele superou o colega de equipe, Nico Hulkenberg, mais uma vez:

— Embora Hulkenberg ainda tenha mais pontos (37 contra 18) e um pódio em Silverstone, Bortoleto tem-se afirmado recentemente, com o ritmo em qualificação a ser a chave para a sua vantagem.

Gabriel Bortoleto chama atenção da Audi

A publicação também destaca a atenção que Bortoleto tem chamado da Audi, equipe que assume a Sauber na próxima temporada da F1. O brasileiro foi a aposta da equipe na juventude, visando melhores resultados na categoria.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A sua consistência e velocidade têm chamado a atenção da Audi, demonstrando que a aposta na juventude pode trazer resultados imediatos, desde que se escolha o talento certo — disse o "AutoSport".

Classificação da F1 2025 após o GP da Itália

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

324

8

2

Lando Norris

McLaren

293

5

3

Max Verstappen

Red Bull

230

2

4

George Russell

Mercedes

194

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

117

0

7

Alex Albon

Williams

70

0

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

0

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

0

10

Nico Hülkenberg

Sauber

37

0

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

0

13

Esteban Ocon

Haas

28

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

0

17

Oliver Bearman

Haas

16

0

18

Carlos Sainz

Williams

16

0

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

  Matéria
