Jornal português elogia desempenho de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Consistente’

O desempenho de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (F1) voltou a chamar atenção da imprensa internacional. No Grande Prêmio da Itália, neste domingo (7), o brasileiro fez uma boa campanha, disputou posições e terminou em oitavo lugar, conquistando quatro pontos. O jornal português "AutoSport" elogiou o trabalho do brasileiro.

— Gabriel Bortoleto continua a impressionar no seu ano de estreia na F1, consolidando a sua posição como o piloto de topo na Sauber. Em Monza, o jovem brasileiro entregou mais uma performance sólida, terminando em oitavo lugar e somando pontos importantes, enquanto o seu colega de equipe, Nico Hulkenberg, enfrentava problemas — analisou a matéria do jornal português.

Jornal português "AutoSport" elogia Gabriel Bortoleto

O jornal também destacou o desempenho de Gabriel Bortoleto em classificações como um destaque do brasileiro. Em Monza, ele superou o colega de equipe, Nico Hulkenberg, mais uma vez:

— Embora Hulkenberg ainda tenha mais pontos (37 contra 18) e um pódio em Silverstone, Bortoleto tem-se afirmado recentemente, com o ritmo em qualificação a ser a chave para a sua vantagem.

Gabriel Bortoleto chama atenção da Audi

A publicação também destaca a atenção que Bortoleto tem chamado da Audi, equipe que assume a Sauber na próxima temporada da F1. O brasileiro foi a aposta da equipe na juventude, visando melhores resultados na categoria.

— A sua consistência e velocidade têm chamado a atenção da Audi, demonstrando que a aposta na juventude pode trazer resultados imediatos, desde que se escolha o talento certo — disse o "AutoSport".