Jornal português elogia desempenho de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Consistente’
Brasileiro chama atenção da imprensa internacional
O desempenho de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (F1) voltou a chamar atenção da imprensa internacional. No Grande Prêmio da Itália, neste domingo (7), o brasileiro fez uma boa campanha, disputou posições e terminou em oitavo lugar, conquistando quatro pontos. O jornal português "AutoSport" elogiou o trabalho do brasileiro.
— Gabriel Bortoleto continua a impressionar no seu ano de estreia na F1, consolidando a sua posição como o piloto de topo na Sauber. Em Monza, o jovem brasileiro entregou mais uma performance sólida, terminando em oitavo lugar e somando pontos importantes, enquanto o seu colega de equipe, Nico Hulkenberg, enfrentava problemas — analisou a matéria do jornal português.
O jornal também destacou o desempenho de Gabriel Bortoleto em classificações como um destaque do brasileiro. Em Monza, ele superou o colega de equipe, Nico Hulkenberg, mais uma vez:
— Embora Hulkenberg ainda tenha mais pontos (37 contra 18) e um pódio em Silverstone, Bortoleto tem-se afirmado recentemente, com o ritmo em qualificação a ser a chave para a sua vantagem.
Gabriel Bortoleto chama atenção da Audi
A publicação também destaca a atenção que Bortoleto tem chamado da Audi, equipe que assume a Sauber na próxima temporada da F1. O brasileiro foi a aposta da equipe na juventude, visando melhores resultados na categoria.
— A sua consistência e velocidade têm chamado a atenção da Audi, demonstrando que a aposta na juventude pode trazer resultados imediatos, desde que se escolha o talento certo — disse o "AutoSport".
Classificação da F1 2025 após o GP da Itália
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Oscar Piastri
McLaren
324
8
2
Lando Norris
McLaren
293
5
3
Max Verstappen
Red Bull
230
2
4
George Russell
Mercedes
194
1
5
Charles Leclerc
Ferrari
163
0
6
Lewis Hamilton
Ferrari
117
0
7
Alex Albon
Williams
70
0
8
Kimi Antonelli
Mercedes
66
0
9
Isack Hadjar
Racing Bulls
38
0
10
Nico Hülkenberg
Sauber
37
0
11
Lance Stroll
Aston Martin
32
0
12
Fernando Alonso
Aston Martin
30
0
13
Esteban Ocon
Haas
28
0
14
Pierre Gasly
Alpine
20
0
15
Liam Lawson
Racing Bulls
20
0
16
Gabriel Bortoleto
Sauber
18
0
17
Oliver Bearman
Haas
16
0
18
Carlos Sainz
Williams
16
0
19
Yuki Tsunoda
Red Bull
12
0
20
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
0
