Atitude da Sauber no GP da Itália de F1 irrita fãs de Bortoleto: ‘Amadora’

A estratégia da Sauber voltou a irritar os fãs de Gabriel Bortoleto na F1. No Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, uma atitude da equipe gerou reações na web. A escuderia falhou e fez uma parada bastante lenta, o que prejudicou o piloto brasileiro.

Bortoleto fazia uma ótima corrida e disputava com fernando Alonso. Os dois foram juntos para o pit-stop, mas a demora da Sauber custou a posição do brasileiro, que voltou em 15º para a pista. Mesmo assim, o piloto foi recuperando e terminou a prova na oitava posição, somando mais quatro pontos

Como foi o GP da Itália de F1?

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull confirmou a pole position e dominou as McLaren neste domingo (7). A corrida foi marcada por uma largada agitada, mas teve seu prosseguimento sem muitas intercorrências. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em sétimo, teve uma má parada e terminou na oitava posição, conquistando quatro pontos no GP da Itália de F1.

Verstappen chegou a ter que entregar a liderança para Lando Norris, já que cortou o circuito por fora. Logo depois, o holandês recuperou a posição e só saiu do primeiro lugar quando foi ao box, mas também recuperou.

Verstappen e Norris disputam posição no GP da Itália (Foto: Philippe Lopez / AFP)

Oscar Piastri, atual líder, perdeu a posição para Charles Leclerc ainda no início, mas logo retomou. Depois, o piloto teve uma corrida estável. Ele chegou a ser segundo colocado quando Norris foi ao pit, mas a McLaren obrigou o piloto a trocar de posição com Lando Norris, já que o inglês foi prejudicado na parada.

Correndo em casa, a Ferrari teve os dois carros entre os 10 primeiros. Charles Leclerc foi quarto e Lewis Hamilton, que largou em décimo, terminou em sexto.

A Fórmula 1 retorna no Grande Prêmio do Azerbaijão, entre 19 e 21 de setembro.