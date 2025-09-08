F1: Ferrari culpa baixo desgaste por falha de Hamilton na Itália

Frédéric Vasseur comentou a estratégia da Ferrari durante o GP da Itália de Fórmula 1 (F1), quando a equipe tentou executar um undercut com Lewis Hamilton sobre George Russell, mas a tentativa não deu certo, e o heptacampeão terminou em sexto. O dirigente francês explicou que a baixa degradação foi o motivo para a ultrapassagem não ter sido realizada, mas defendeu a abordagem escolhida.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto pontua em vitória de Verstappen no GP da Itália de F1

Hamilton precisou escalar o pelotão após cumprir punição de cinco posições no grid e largar em décimo. O britânico avançou no início da corrida, mas encontrou dificuldades para superar o ex-companheiro da Mercedes. A Ferrari, então, apostou em estender o primeiro stint e parar mais tarde para ter pneus em melhores condições no fim. Russell, contudo, já havia feito seu pit-stop e se beneficiou da baixa taxa de desgaste dos pneus em Monza.

— O ritmo não caiu, conseguimos nos aproximar de Russell no fim do primeiro stint. Então arriscamos estender e tentar ter vantagem de pneus no final, mas o desgaste foi baixo demais e não funcionou —explicou Vasseur.

continua após a publicidade

Frédéric Vasseur é o chefe de equipe da Ferrari (Foto: AFP)

— Talvez, se tivesse de fazer de novo, pararia o Lewis um pouco antes, mas ainda acho que era a melhor opção para tentar algo diferente — acrescentou.

Questionado sobre o acerto da Ferrari para o fim de semana, avaliou que a escolha não fez grande diferença. Apesar da frustração com o resultado, Vasseur destacou a postura positiva de Hamilton, especialmente após o apoio recebido da torcida ferrarista ao longo da semana.

continua após a publicidade

— Depois do fim de semana, sempre se pensa que poderia ter sido de outra forma. Mas em termos de performance pura, a diferença entre níveis de downforce é mínima, são centésimos. É mais uma questão de onde você ganha: na reta ou nas Lesmo. Não foi isso que nos custou algo — disse.

Lewis Hamilton em Mugello (Foto: Ferrari)

— O humor de Lewis já estava melhor desde o início da semana. O ritmo também foi superior ao do Charles desde os treinos. Durante a corrida, lutou com Russell até a volta 30, o que mostra que estava em boa forma. A energia que recebeu dos tifosi foi algo especial que deu um impulso extra ao longo do fim de semana — finalizou.

GP da Itália de F1

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull confirmou a pole position e dominou as McLaren neste domingo (7). A corrida foi marcada por uma largada agitada, mas teve seu prosseguimento sem muitas intercorrências. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em sétimo, teve uma má parada e terminou na oitava posição, conquistando quatro pontos.

➡️ Pilotos são punidos e perdem posições no GP da Itália de F1

Verstappen chegou a ter que entregar a liderança para Lando Norris, já que cortou o circuito por fora. Logo depois, o holandês recuperou a posição e só saiu do primeiro lugar quando foi ao box, mas também recuperou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Oscar Piastri, atual líder, perdeu a posição para Charles Leclerc ainda no início, mas logo retomou. Depois, o piloto teve uma corrida estável. Ele chegou a ser segundo colocado quando Norris foi ao pit, mas a McLaren obrigou o piloto a trocar de posição com Lando Norris, já que o inglês foi prejudicado na parada.