Drugovich participa de teste da Pirelli com pneus da F1 2026

O GP da Itália começou e acabou no último domingo (7), com Max Verstappen na primeira colocação, mas a Fórmula 1 ainda não vai deixar o Circuito de Monza. Nos próximos dois dias, terça e quarta-feira, a Pirelli vai comandar novos testes com os pneus que serão usados na temporada 2026 da F1, Felipe Drugovich foi escalado para representar a Aston Martin, assim como o tetracampeão na Red Bull.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto pontua em vitória de Verstappen no GP da Itália de F1

Na terça-feira, os dois irão à pista como participantes da experiência da Pirelli, que avalia os efeitos das mudanças nos pneus que serão usados no primeiro ano do novo conjunto de regras. O último teste do tipo foi feito na Hungria, última etapa antes da pausa de verão. Além de Drugovich e Verstappen, Yuki Tsunoda também irá à pista neste primeiro dia com a Red Bull.

Felipe Drugovich substituirá Alonso no Bahrein (Foto: Divulgação/Felipe Drugovich)

Por fim, na quarta-feira, outras duas equipes fecham o cronograma de testes da Pirelli: a Williams, com Alexander Albon e Carlos Sainz, e a Racing Bulls, com Isack Hadjar e Liam Lawson.

continua após a publicidade

A única repetição em relação ao último teste é a presença de Lawson. De resto, os convocados na Hungria foram todos de equipes diferentes: Ferrari (Charles Leclerc), McLaren (Lando Norris) e Alpine (Paul Aron, Pierre Gasly e Franco Colapinto). O argentino, inclusive, bateu em determinado momento da sessão.

A Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.

GP da Itália de F1

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull confirmou a pole position e dominou as McLaren neste domingo (7). A corrida foi marcada por uma largada agitada, mas teve seu prosseguimento sem muitas intercorrências. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em sétimo, teve uma má parada e terminou na oitava posição, conquistando quatro pontos.

continua após a publicidade

➡️ Pilotos são punidos e perdem posições no GP da Itália de F1

Verstappen chegou a ter que entregar a liderança para Lando Norris, já que cortou o circuito por fora. Logo depois, o holandês recuperou a posição e só saiu do primeiro lugar quando foi ao box, mas também recuperou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Oscar Piastri, atual líder, perdeu a posição para Charles Leclerc ainda no início, mas logo retomou. Depois, o piloto teve uma corrida estável. Ele chegou a ser segundo colocado quando Norris foi ao pit, mas a McLaren obrigou o piloto a trocar de posição com Lando Norris, já que o inglês foi prejudicado na parada.