imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: pilotos disputam corrida do GP da Itália de F1

Etapa é a 16ª da F1

Charles Leclerc durante o grande Prêmio de Monza da Fórmula 1 (Foto: Philippe Lopez / AFP)
Charles Leclerc durante o grande Prêmio de Monza de Fórmula 1 (Foto: Philippe Lopez / AFP)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/09/2025
09:44
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Matéria

Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (7) a corrida do Grande Prêmio da Itália, no Circuito Internacional de Monza, no norte italiano. A prova é a 16ª etapa da temporada de 2025. Max Verstappen largou na primeira posição, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto largou em sétimo. A corrida acontece a partir das 10h (de Brasília) e tem transmissão da TV Band e F1TV.

🟢 ATUALIZAÇÃO: Atual líder, Verstappen não para de abrir vantagem sobre Norris. Bortoleto é sétimo e mira em Hamilton.

🔹 TOP-3: 1º - Max Verstappen | 2º - Lando Norris | 3º - Oscar Piastri
🔻 ABANDONOS: Nico Hulkenberg

Como está sendo o GP da Itália de F1?

A largada

Foi animada a largada do GP da Itália de F1. Verstappen e Norris entraram em uma disputa pela liderança, em certo momento, Verstappen cortou a pista por fora e precisou entregar a posição para Lando Norris, que se tornou líder. Depois, Verstappen conseguiu recuperar.

Piastri e Leclerc também disputaram a terceira posição, e o piloto da Ferrari levou a melhor, mas depois foi ultrapassado pelo australiano.

Grid de largada do GP da Itália de F1

PosiçãoPilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Oscar Piastri

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

George Russell

Mercedes

Kimi Antonelli

Mercedes

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Fernando Alonso

Aston Martin

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

10º

Lewis Hamilton

Ferrari

11º

Oliver Bearman

Haas

12º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Alexander Albon

Williams

15º

Esteban Ocon

Haas

PIT-LANE

Isack Hadjar

Racing Bulls

17º

Lance Stroll

Aston Martin

18º

Franco Colapinto

Alpine

PIT-LANE

Pierre Gasly

Alpine

20º

Liam Lawson

Racing Bulls

*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.

Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)
Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)

Conheça Monza

A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.

➡️ GP da Itália: características podem favorecer Bortoleto em Monza

Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

