AO VIVO: pilotos disputam corrida do GP da Itália de F1
Etapa é a 16ª da F1
A Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (7) a corrida do Grande Prêmio da Itália, no Circuito Internacional de Monza, no norte italiano. A prova é a 16ª etapa da temporada de 2025. Max Verstappen largou na primeira posição, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto largou em sétimo. A corrida acontece a partir das 10h (de Brasília) e tem transmissão da TV Band e F1TV.
🟢 ATUALIZAÇÃO: Atual líder, Verstappen não para de abrir vantagem sobre Norris. Bortoleto é sétimo e mira em Hamilton.
🔹 TOP-3: 1º - Max Verstappen | 2º - Lando Norris | 3º - Oscar Piastri
🔻 ABANDONOS: Nico Hulkenberg
Como está sendo o GP da Itália de F1?
A largada
Foi animada a largada do GP da Itália de F1. Verstappen e Norris entraram em uma disputa pela liderança, em certo momento, Verstappen cortou a pista por fora e precisou entregar a posição para Lando Norris, que se tornou líder. Depois, Verstappen conseguiu recuperar.
Piastri e Leclerc também disputaram a terceira posição, e o piloto da Ferrari levou a melhor, mas depois foi ultrapassado pelo australiano.
Grid de largada do GP da Itália de F1
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
George Russell
Mercedes
6º
Kimi Antonelli
Mercedes
7º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
9º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
10º
Lewis Hamilton
Ferrari
11º
Oliver Bearman
Haas
12º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
13º
Carlos Sainz
Williams
14º
Alexander Albon
Williams
15º
Esteban Ocon
Haas
PIT-LANE
Isack Hadjar
Racing Bulls
17º
Lance Stroll
Aston Martin
18º
Franco Colapinto
Alpine
PIT-LANE
Pierre Gasly
Alpine
20º
Liam Lawson
Racing Bulls
*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.
Conheça Monza
A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.
➡️ GP da Itália: características podem favorecer Bortoleto em Monza
Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
