Erro da McLaren prejudica Norris na F1 e web debocha: ‘Piloto fraco’

A fim de semana de Lando Norris foi marcado por uma grande montanha-russa no GP da Holanda. Após liderar os três treinos livres e dois qualis, o britânico sofreu com a reviravolta no Q3, além do erro mecânico na corrida principal, que o tirou da disputa neste domingo (31). O duro destino do piloto da McLaren, no entanto, divertiu os fãs da Fórmula 1, que compartilharam alguns "memes" sobre a situação nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Bortoleto pode ser punido pela F1 por erro da Sauber; entenda

Antes do corrida no Circuito de Park Zandvoort, a diferença entre os companheiros de McLaren era de apenas nove pontos no Mundial de Pilotos, o que mudou drasticamente com o abandono de Norris.

O britânico estava em excelente ritmo, e muito colado em Piastri, graça aos safety cars, mas terminou sem pontuar após um problema mecânico que o obrigou a encerrar a corrida a menos de 10 voltas para o fim.

continua após a publicidade

Torcida se diverte com abandono de Norris

Como foi a corrida do GP da Holanda na F1 2025?

A corrida começou com Oscar Piastri largando muito bem e assumindo a liderança. Max Verstappen ultrapassou Lando Norris ainda no início, mas na volta 10 o britânico retomou a segunda posição. Gabriel Bortoleto teve uma largada ruim, perdeu posições, se envolveu em um toque com Lance Stroll e teve a asa dianteira danificada.

A previsão de chuva foi informada cedo, apesar disso, alguns pilotos anteciparam pit stops mantendo os compostos de pista seca. Na volta 23, Lewis Hamilton bateu e causou a entrada do safety car, o que resultou em uma queda na vantagem de Piastri sobre Norris. Após a relargada, Carlos Sainz e Liam Lawson se envolveram em um acidente, furaram pneus e precisaram ir aos boxes. Sainz foi punido pelo toque com Lawson em 10 segundos, o que gerou fortes reclamações.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lando Norris, da McLaren, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Isack Hadjar surpreendeu ao defender bem sua posição contra Charles Leclerc e George Russell. A disputa entre Leclerc e Russell gerou reclamações e foi colocada sob investigação da FIA - decidida apenas depois do fim da corrida. Enquanto isso, Norris passou a pressionar Piastri, mantendo a diferença abaixo de 1,5 segundo.

Russell teve problemas no carro e precisou ceder posição a Kimi Antonelli, em uma estratégia da Mercedes para continuar na briga. Mais tarde, o jovem italiano perdeu a tangente e fechou Leclerc, que vinha na parte de fora da curva e foi empurrado para o muro. A investigação não demorou para acontecer e o novato recebeu 10 segundos de punição.

➡️ Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada

A atuação de Bortoleto não impressionava na Holanda. Sem aproveitar a bandeira amarela, o que foi motivo de reclamação, o brasileiro não aproveitou conseguiu aproveitar a 10ª colocação conquistada ao ser ultrapassado até ficar na lanterna.

Na reta final, Norris abandonou após um problema de motor e um novo safety car foi acionado. Isso aproximou Verstappen de Piastri, mas o australiano manteve a ponta. Hadjar fez boa defesa contra pilotos mais experientes e terminou entre os destaques.