Piastri minimiza vantagem sobre Norris na F1: ‘Margem muito grande’
Australiano abriu boa vantagem sobre companheiro após o GP da Holanda
- Matéria
- Mais Notícias
Oscar Piastri teve um fim de semana perfeito no GP da Holanda e abriu uma vantagem considerável na liderança depois de vencer e ver o rival Lando Norris abandonar a sete voltas do fim. Porém, o australiano ainda não está relaxado e vai continuar trabalhando para vencer mais corridas na F1 2025 e assegurar o primeiro título da carreira.
Imprensa europeia elege Hamilton ‘pior piloto’ da F1 na Holanda
Mais Esportes
Tudo sobre o GP da Itália de F1: onde assistir e agenda da prova
Onde Assistir
Norris abandona, e Piastri coloca mão no título da F1 em vitória na Holanda
Mais Esportes
➡️ Erro da McLaren prejudica Norris na F1 e web debocha: ‘Piloto fraco’
Piastri e Norris chegaram a Zandvoort separados por nove pontos. Lando mostrou alguma reação no começo do fim de semana e liderou todos os treinos livres, o Q1 e o Q2 da classificação. Oscar, por sua vez, respondeu no Q3 quando garantiu a pole ao ser 0s012 mais rápido.
Na corrida, Piastri neutralizou o companheiro no começo e em todas as largadas após o safety-car. O britânico, inclusive, só acionou o DRS em uma oportunidade. A sete voltas do fim, quando a diferença entre era de cerca de 1s2, Lando teve um problema no motor e abandonou o GP da Holanda.
O líder do Mundial de Pilotos venceu e ampliou a vantagem na liderança do campeonato para 34 pontos faltando nove corridas para o fim. E ainda que a margem seja relativamente grande, reforçou que precisa continuar fora de problemas e vencendo corridas para assegurar o título.
— Não é uma vantagem confortável, ainda tem um longo caminho pela frente. Preciso continuar me esforçando e vencendo corridas. Não diria que tenho uma margem muito grande. Como vimos hoje, com um abandono a diferença pode mudar muito rápido. Então, faltando tantas corridas para o fim do campeonato, não é uma diferença confortável — disse Piastri.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A F1 retorna neste fim de semana, de 5 a 7 de setembro, em Monza, palco do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2025.
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
- Matéria
- Mais Notícias