menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Piastri minimiza vantagem sobre Norris na F1: ‘Margem muito grande’

Australiano abriu boa vantagem sobre companheiro após o GP da Holanda

Oscar Piastri, da McLaren, comemora vitória no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
imagem cameraOscar Piastri, da McLaren, comemora vitória no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
11:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oscar Piastri teve um fim de semana perfeito no GP da Holanda e abriu uma vantagem considerável na liderança depois de vencer e ver o rival Lando Norris abandonar a sete voltas do fim. Porém, o australiano ainda não está relaxado e vai continuar trabalhando para vencer mais corridas na F1 2025 e assegurar o primeiro título da carreira.

continua após a publicidade

➡️ Erro da McLaren prejudica Norris na F1 e web debocha: ‘Piloto fraco’

Piastri e Norris chegaram a Zandvoort separados por nove pontos. Lando mostrou alguma reação no começo do fim de semana e liderou todos os treinos livres, o Q1 e o Q2 da classificação. Oscar, por sua vez, respondeu no Q3 quando garantiu a pole ao ser 0s012 mais rápido.

Na corrida, Piastri neutralizou o companheiro no começo e em todas as largadas após o safety-car. O britânico, inclusive, só acionou o DRS em uma oportunidade. A sete voltas do fim, quando a diferença entre era de cerca de 1s2, Lando teve um problema no motor e abandonou o GP da Holanda

continua após a publicidade
Pilotos em disputa no GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Pilotos em disputa no GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

O líder do Mundial de Pilotos venceu e ampliou a vantagem na liderança do campeonato para 34 pontos faltando nove corridas para o fim. E ainda que a margem seja relativamente grande, reforçou que precisa continuar fora de problemas e vencendo corridas para assegurar o título.

— Não é uma vantagem confortável, ainda tem um longo caminho pela frente. Preciso continuar me esforçando e vencendo corridas. Não diria que tenho uma margem muito grande. Como vimos hoje, com um abandono a diferença pode mudar muito rápido. Então, faltando tantas corridas para o fim do campeonato, não é uma diferença confortável — disse Piastri.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

F1 retorna neste fim de semana, de 5 a 7 de setembro, em Monza, palco do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2025.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias