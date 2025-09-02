O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, saiu em defesa de Lewis Hamilton após o acidente do heptacampeão mundial no GP da Holanda de Fórmula 1, realizado ontem (31), em Zandvoort. O francês afirmou que a equipe vai investigar se houve algum problema na SF-25 que possa ter contribuído para a batida, mas destacou que o desempenho do inglês ao longo do fim de semana foi positivo.

— Precisamos investigar se aconteceu algo com o carro, mas acho que não. A reação de Lewis foi boa, ele estava no ritmo de Charles Leclerc e se aproximando de George Russell. Foi uma boa recuperação depois de duas corridas difíceis antes das férias, mas, infelizmente, o resultado não foi o esperado — disse Vasseur.

Hamilton largou na sétima posição se manteve por lá até o acidente. O piloto da Ferrari bateu na curva 3, quando perdeu tração traseira na parte pintada da curva inclinada e atingiu o muro, danificando a frente do carro.

Lewis Hamilton, da Ferrari, abandonou a corrida do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Vasseur também minimizou qualquer relação do acidente com uma suposta falta de confiança do piloto com o carro italiano. Segundo ele, as condições de pista explicam o erro do heptcampeão mundial.

— Foi uma situação especial, a pista estava úmida na primeira garoa e mais escorregadia do que na volta anterior. A sexta-feira foi complicada, talvez o pior treino em três anos, mas foi mais problema do carro do que dele. No geral, estou satisfeito com o trabalho feito. Ele estava no ritmo, batalhando, e isso é importante. Depois da corrida, estava muito mais positivo do que nas últimas etapas. Pode tirar muita confiança desse fim de semana para chegar forte em Monza — completou o francês.

Apesar do otimismo, a vida de Hamilton também não será fácil no GP da Itália, já que o britânico foi punido por violar bandeira amarela em Zandvoort e perdeu cinco posições para o grid da etapa caseira da Ferrari.

A F1 retorna neste fim de semana, de 5 a 7 de setembro, em Monza, palco do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2025.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV