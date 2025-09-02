Imprensa europeia elege Hamilton ‘pior piloto’ da F1 na Holanda

A imprensa italiana não engoliu o argumento de Lewis Hamilton de que perdeu o controle por conta do “carro instável” da Ferrari e por isso bateu no GP da Holanda. Os principais veículos do país criticaram o desempenho do heptacampeão ao longo do fim de semana enquanto consideram Charles Leclerc o único “em quem se pode confiar cegamente”.

Essa aspa específica é de análise feita pelo "Corriere dello Sport" após a corrida de domingo (31), que chegou a comparar a manobra de Leclerc sobre George Russell à de Valentino Rossi contra Marc Márquez, que valeu a vitória no GP da Holanda da MotoGP, em 2015. Para Hamilton, porém, restou a alcunha de “o pior do dia”.

— Leclerc não teve tanta sorte, mas podemos confiar cegamente nele, então temos de nos preparar para Monza. O homem do dia, no entanto, foi Isack Hadjar. Que desempenho do jovem piloto! Hamilton foi o pior do dia, não conseguiu acompanhar o ritmo de Leclerc — disse a publicação.

"La Gazzetta dello Sport", por sua vez, classificou a Ferrari como “destruída”. “Kimi Antonelli joga Charles Leclerc para fora da pista, e Lewis Hamilton é desastroso”, disparou. “Leclerc ainda lutou contra o azar novamente, enquanto Hamilton cometeu um erro grave e incomum”, continuou o jornal, que ainda elegeu Oscar Piastri o “dono do fim de semana”.

Lewis Hamilton, da Ferrari, abandonou a corrida do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

O "Corriere della Sera" foi outro que não economizou nas palavras e ainda lembrou que pouco se espera para o GP da Itália. Vale lembrar que Lewis terá de pagar cinco posições no grid da próxima etapa por violar bandeira amarela antes da formação do grid de largada.

— Apesar de Hamilton não ter ido tão mal no fim de semana em Zandvoort, ele ficou um pouco aquém nos momentos cruciais. Está faminto, mas com a punição de cinco posições já garantida para Monza, o sonho parece ter acabado. O erro de Hamilton também foi imperdoável — concluiu.

Com o abandono na Holanda, Hamilton chegou a 15 corridas sem conquistar o primeiro pódio com a Ferrari na Fórmula 1, superando Ivan Capelli. Apenas Didier Pironi disputou mais GPs até levar o primeiro troféu pela escuderia italiana para casa: 18.

A F1 retorna neste fim de semana, de 5 a 7 de setembro, em Monza, palco do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2025.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV