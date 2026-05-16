Ele solicita atualizações no motor e no chassi da Ferrari.

Insatisfeito após as quatro primeiras corridas da temporada 2026 da Fórmula 1, Lewis Hamilton voltou a reclamar com a Ferrari. Depois do GP de Miami, o heptacampeão cobrou "desesperadamente" atualizações no motor e no chassi para tentar aproximar a escuderia italiana da dominante Mercedes.

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O britânico tem apontado falhas que vão desde a falta de correlação com o simulador em Maranello até o desenho da asa dianteira do carro. Contudo, a análise interna do momento aponta que o maior desafio de Hamilton não está nos carros rivais.

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Hamilton X Leclerc

Hamilton ainda mostra um rendimento abaixo do companheiro Charles Leclerc desde o início do campeonato. Apesar das reclamações do britânico, o problema principal parece estar na diferença de ritmo entre os dois: mesmo com o novo regulamento e uma repaginada completa nos carros em 2026, Lewis continua mais lento que Charles.

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Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Embora Hamilton tenha terminado à frente em duas corridas (beneficiado por uma punição a Leclerc em Miami), o monegasco cruzou primeiro a linha de chegada em quase todas as etapas, com exceção do GP da China. A superioridade de Leclerc ficou evidente no GP do Japão, em que terminou em terceiro e abriu dez segundos de vantagem para Hamilton, sexto colocado.

A dinâmica se repete nas classificações: Leclerc superou Hamilton na Austrália, no Japão e em Miami, resultado que começa a consolidar a hierarquia interna na escuderia. Embora a cobrança por melhorias no carro faça parte do papel de liderança de Hamilton, o veterano precisará, antes de tudo, encontrar uma forma de bater o companheiro de equipe se quiser se posicionar como a principal força da Ferrari na temporada.

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Quando será a próxima etapa da Fórmula 1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

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Quais são os horários do GP do Canadá?

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)

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