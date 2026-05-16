CEO da F1 rebate comparações entre Antonelli e Senna: 'desrespeitoso'

Aos 19 anos, Kimi Antonelli vem sendo o grande destaque da temporada da Fórmula 1 (F1). Na euforia da ascensão de um novo talento, fãs e a imprensa italiana têm comparado o jovem a grandes nomes do automobilismo, incluindo Ayrton Senna. O CEO da categoria, Stefano Domenicali, classificou as comparações como "desrespeitosas" e pediu calma ao falar sobre o italiano.

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— Kimi não deve ser comparado com as grandes figuras do passado. Isso é injusto com ele e desrespeitoso com as lendas do automobilismo. Conheci todos eles, de Senna a Schumacher, de Räikkönen a Alonso, passando também por Hamilton e Verstappen. Todos deixaram uma marca indelével na F1 — opinou.

Apesar de criticar comparações com lendas da Fórmula 1, Domenicali apontou similaridades entre Kimi Antonelli e outra estrela italiana do esporte: o tenista Jannik Sinner, atual número um do ranking da ATP.

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— Além do seu talento natural para a velocidade, o que mais me chama atenção em Antonelli é a rapidez com que aprende com os próprios erros. E é justo que tantos italianos o comparem a Sinner, porque reconhecem as emoções que ele desperta — completou.

Com vitórias no GP da China, Japão e Miami, Kimi Antonello é o líder isolado do Mundial de Pilotos, com 100 pontos. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 80.

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Italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, beija o troféu da vitória no GP do Japão de Fórmula 1 (Foto: Philip FONG / AFP)

Quando será a próxima etapa da Fórmula 1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

Quais são os horários do GP do Canadá?

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)

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