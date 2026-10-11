O GP de Singapura rendeu assunto de sobra na Fórmula 1. Depois de um fim de semana dominado por Max Verstappen, o holandês finalmente venceu pela primeira vez no circuito de Marina Bay e embalou a segunda consecutiva na temporada de 2026. Também no pódio, Kimi Antonelli se aproxima de vez do título mundial.

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No novo episódio do Café com F1, o programa analisa a vitória de Verstappen, que teve um fim de semana praticamente perfeito, com pole e triunfo na corrida. Lewis Hamilton também entra na conversa após perder o pódio por causa da estratégia, enquanto Gabriel Bortoleto viveu mais um fim de semana complicado e abandonou a prova com problemas na caixa de câmbio.

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A disputa pelo título da F1 também ganha espaço no programa. Kimi Antonelli terminou no pódio e ampliou ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial. Mais atrás na tabela, George Russell fez uma grande recuperação após largar no fim do grid e terminou na zona de pontuação.

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Além disso, o Café com F1 escolhe o grande destaque, a maior decepção e o momento que mais chamou atenção durante a etapa de Singapura. Confira o novo episódio do programa e deixe nos comentários: qual foi o grande destaque e quem mais decepcionou no GP de Singapura?

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