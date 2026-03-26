Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão, agendado para os dias 26 a 29 de março. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China.

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Após as duas primeiras etapas da temporada, George Russell segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 51 pontos. O vencedor da corrida chinesa, Kimi Antonelli, aparece em segundo lugar com 47. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 34 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 33. Veja a lista completa aqui.

Relembre a prova de 2025

No ano passado, o grande vencedor foi Max Verstappen, seguido por Lando Norris e Oscar Piastri. O holandês dominou a prova de ponta a ponta e, apesar das investidas das McLarens, manteve-se firme na liderança, garantindo a sua quarta vitória consecutiva no Japão. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto teve problemas e terminou em 19º lugar.

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Pole position: Max Verstappen;

Vencedor da corrida: Max Verstappen;

Pódio da corrida: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e Oscar Piastri (3º);

Volta mais rápida: Kimi Antonelli - 1:30.965.

Da esquerda para a direita, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri fecharam o pódio do GP do Japão na F1 2025 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

GP do Japão: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 03h30 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da China

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