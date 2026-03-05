A estreia de Valtteri Botta pela Cadillac na Fórmula 1 poderia ter sido marcada por uma situação curiosa. Às vésperas da primeira etapa da temporada de 2026, no entanto, uma nova atualização no regulamento ajudou o piloto de 36 anos a se livrar de uma punição antiga. O finlandês se envolveu em um incidente em sua última corrida, o que gerou perda de cinco posições.

A Fórmula 1 sofre com grandes mudanças de regulamento em preparação para a temporada de 2026. Entre as novidades, a FIA definiu que as punições como a de Bottas teriam que ser pagas em até 12 meses. O incidente aconteceu em dezembro de 2024, ou seja, mais do que o período definido como prazo de validade.

As primeiras atualizações do novo regulamento não incluía o caso de Valtteri, o que obrigaria o piloto a cumprir a punição. No entanto, uma mudança de última hora no artigo B2.5.4 garantiu que todas as penalidades de até 15 posições passem a ser regidas pela nova regra. Com isso, pode-se dizer que Bottas deu "sorte" e está livre de qualquer punição na F1 2026.

Entenda punição de Valtteri Bottas

O lance aconteceu durante a última etapa de 2024, quando Bottas ainda corria pela Sauber, atual equipe de Gabriel Bortoleto. No GP de Abu Dhabi, o piloto acertou a traseira do carro de Kevin Magnussen, que também fazia sua última corrida pela Fórmula 1, ao travar os pneus na entrada da curva.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), na época, aplicou uma punição de cinco posições para o finlandês, considerado culpado pelo incidente. Veja o acidente abaixo:

Valtteri Bottas em ação no GP de Singapura na F1 2024 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)

Dupla de veteranos na estreia da Cadillac na F1

Após meses de expectativa, a Cadillac anunciou os dois pilotos com quem que irá estrear na F1 na temporada de 2026. A contratação foi compartilhada, nesta terça-feira (26), pela equipe norte-americana nas redes sociais. Sem "sorte" para o brasileiro Felipe Drugovich, os experientes Valtteri Bottas e Sergio Pérez assinaram seus retornos para a Fórmula 1.

A experiência, no fim, prevaleceu para a Cadillac, que busca um início forte na elite do automobilismo mundial. Com anos de F1, Bottas e Pérez somam mais de 500 largadas e 16 vitórias na categoria. Ao lado do chefe de equipe, Graeme Lowdon, os pilotos terão um grande desafio a frente na próxima temporada.

A Cadillac vai estrear em 2026 como cliente da Ferrari, que fornecerá motores até a companhia norte-americana começar a utilizar seus próprios propulsores, algo que vai acontecer a partir de 2029. Com isso, a expectativa é que tanto Bottas quanto Pérez iniciem o processo de integração com a equipe ainda este ano, participando de testes com carros de 2023 da Ferrari.

