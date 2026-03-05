Grupo Globo terá mosaico em transmissões da F1; veja detalhes

O GP da Austrália marca não somente a estreia da temporada 2026 da Fórmula 1, mas também a volta da Grupo Globo como emissora oficial para o Brasil da elite do automobilismo mundial. E, nesse cenário, os fãs da modalidades terão novidades na transmissão, com direito a um mosaico para os assinantes do streaming Globoplay, como anunciado na noite desta quinta-feira (5).

Na TV aberta, serão exibidas 15 das 24 corridas principais desta temporada. Já pelo Sportv, o público terá acesso a todas as atividades, em qualidade 4k, de cada Grande Prêmio, incluindo treinos livres, classificação, sprints e a corrida principal.

Os assinantes do Globoplay terão uma experiência ainda mais completa. Dentro do streaming, será disponibilizado um sinal extra do Sportv, contendo um mosaico com três janelas diferentes, semelhantes à F1TV. Assim, os telespectadores poderão alternar entre a corrida, as câmeras de cada carro e um mapa em tempo real. Essas opções aparecerão durante os treinos e as corridas principais de cada Grande Prêmio.

Mercedes nos testes de Bahrein da F1 2026 (Foto: Reprodução/ X)

No Sportv, o narrador da F1 será Bruno Fonseca. Ao seu lado, nos comentários, estarão Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. Já o trabalho de reportagem será abrilhantado por Julia Guimarães, Marcelo Courrege e Guilherme Pereira.

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 en 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real