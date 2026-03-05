Leclerc é o mais rápido do primeiro treino livre da F1 do ano; Bortoleto é 9º na Austrália

Nesta quinta-feira (5), Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o primeiro dos três treinos livres do GP da Austrália, etapa que abre a temporada 2026 da Fórmula 1, com o tempo de 1:20:267. No circuito de Albert Park, em Melbourne, a Ferrari foi dominante, e Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Max Verstappen completou o "pódio", e o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 9º colocado.

Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o único piloto que não foi à pista. O motivo foi um problema na bateria de seu carro, somando mais um empecilho no início de temporada da equipe. Lance Stroll, seu companheiro, deu apenas três voltas. Na volta aos boxes, os dois monopostos foram desmontados. Além deles, Lando Norris também sofreu durante o treino. Por questões na caixa de câmbio, o atual campeão precisou abandonar a disputa e terminou apenas no 19º lugar.

Logo no início da sessão, foi levantada a bandeira amarela, seguida do safety car virtual. O motivo foi um problema no carro de Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que ficou parado na saída dos boxes. Após a retirada do monoposto, levado por membros da equipe de volta ao box, o fluxo normal foi retomado. A 30 minutos do fim do treino, o britânico, novato na Fórmula 1, voltou à pista.

A bandeira amarela e o safety car virtual voltaram a 11 minutos do fim da atividade. Alexander Albon, da Williams, parou no meio da pista por questões hidráulicas. Após isso, o treino seguiu sem intercorrências até o final.

Gabriel Bortoleto terminou à frente de seu companheiro Nico Hulkenberg, na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial. O brasileiro foi o nono colocado, e o alemão, 10º. Agora, os pilotos voltam suas atenções ao segundo treino livre do GP da Austrália, marcado para as 2h (de Brasília) da madrugada desta quinta (5) para sexta-feira (6).

Gabriel Bortoleto no primeiro treino livre do GP da Austrália, etapa de estreia da F1 2026 (Foto: William West/ AFP)

Confira o resultado completo do TL1

Posição Piloto Equipe Tempo/ Diferença Voltas 1º Charles Leclerc Ferrari 1:20.267 33 2º Lewis Hamilton Ferrari +0.469 30 3º Max Verstappen Red Bull +0.522 27 4º Isack Hadjar Red Bull +0.820 24 5º Arvid Lindblad Racing Bulls +1.046 22 6º Oscar Piastri McLaren +1.075 21 7º George Russell Mercedes +1.104 26 8º Kimi Antonelli Mercedes +1.109 24 9º Gabriel Bortoleto Audi +1.429 23 10º Nico Hulkenberg Audi +1.702 21 11º Esteban Ocon Haas +1.894 28 12º Carlos Sainz Williams +2.056 30 13º Liam Lawson Racing Bulls +2.346 28 14º Oliver Bearman Haas +2.415 25 15º Alexander Albon Williams +2.863 24 16º Franco Colapinto Alpine +3.058 26 17º Valtteri Bottas Cadillac +3.755 24 18º Pierre Gasly Alpine +3.768 27 19º Lando Norris McLaren +4.124 7 20º Sergio Pérez Cadillac +4.353 14 21º Lance Stroll Aston Martin +30.067 3 22º Fernando Alonso Aston Martin — 0

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real