Leclerc é o mais rápido do primeiro treino livre da F1 do ano; Bortoleto é 9º na Austrália
Sessão aconteceu no circuito de Albert Park, em Melbourne; Ferrari garantiu os dois melhores tempos
Nesta quinta-feira (5), Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o primeiro dos três treinos livres do GP da Austrália, etapa que abre a temporada 2026 da Fórmula 1, com o tempo de 1:20:267. No circuito de Albert Park, em Melbourne, a Ferrari foi dominante, e Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Max Verstappen completou o "pódio", e o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 9º colocado.
Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o único piloto que não foi à pista. O motivo foi um problema na bateria de seu carro, somando mais um empecilho no início de temporada da equipe. Lance Stroll, seu companheiro, deu apenas três voltas. Na volta aos boxes, os dois monopostos foram desmontados. Além deles, Lando Norris também sofreu durante o treino. Por questões na caixa de câmbio, o atual campeão precisou abandonar a disputa e terminou apenas no 19º lugar.
Logo no início da sessão, foi levantada a bandeira amarela, seguida do safety car virtual. O motivo foi um problema no carro de Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que ficou parado na saída dos boxes. Após a retirada do monoposto, levado por membros da equipe de volta ao box, o fluxo normal foi retomado. A 30 minutos do fim do treino, o britânico, novato na Fórmula 1, voltou à pista.
A bandeira amarela e o safety car virtual voltaram a 11 minutos do fim da atividade. Alexander Albon, da Williams, parou no meio da pista por questões hidráulicas. Após isso, o treino seguiu sem intercorrências até o final.
Gabriel Bortoleto terminou à frente de seu companheiro Nico Hulkenberg, na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial. O brasileiro foi o nono colocado, e o alemão, 10º. Agora, os pilotos voltam suas atenções ao segundo treino livre do GP da Austrália, marcado para as 2h (de Brasília) da madrugada desta quinta (5) para sexta-feira (6).
Confira o resultado completo do TL1
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/ Diferença
|Voltas
1º
Charles Leclerc
Ferrari
1:20.267
33
2º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.469
30
3º
Max Verstappen
Red Bull
+0.522
27
4º
Isack Hadjar
Red Bull
+0.820
24
5º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1.046
22
6º
Oscar Piastri
McLaren
+1.075
21
7º
George Russell
Mercedes
+1.104
26
8º
Kimi Antonelli
Mercedes
+1.109
24
9º
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.429
23
10º
Nico Hulkenberg
Audi
+1.702
21
11º
Esteban Ocon
Haas
+1.894
28
12º
Carlos Sainz
Williams
+2.056
30
13º
Liam Lawson
Racing Bulls
+2.346
28
14º
Oliver Bearman
Haas
+2.415
25
15º
Alexander Albon
Williams
+2.863
24
16º
Franco Colapinto
Alpine
+3.058
26
17º
Valtteri Bottas
Cadillac
+3.755
24
18º
Pierre Gasly
Alpine
+3.768
27
19º
Lando Norris
McLaren
+4.124
7
20º
Sergio Pérez
Cadillac
+4.353
14
21º
Lance Stroll
Aston Martin
+30.067
3
22º
Fernando Alonso
Aston Martin
—
0
GP da Austrália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
