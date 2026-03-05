menu hamburguer
Fórmula 1

Leclerc é o mais rápido do primeiro treino livre da F1 do ano; Bortoleto é 9º na Austrália

Sessão aconteceu no circuito de Albert Park, em Melbourne; Ferrari garantiu os dois melhores tempos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/03/2026
23:38
Atualizado há 1 minutos
Charles Leclerc é líder do primeiro treino livre da F1 2026, no GP da Austrália (Foto: William West/ AFP)
Charles Leclerc é líder do primeiro treino livre da F1 2026, no GP da Austrália (Foto: William West/ AFP)
Nesta quinta-feira (5), Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o primeiro dos três treinos livres do GP da Austrália, etapa que abre a temporada 2026 da Fórmula 1, com o tempo de 1:20:267. No circuito de Albert Park, em Melbourne, a Ferrari foi dominante, e Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Max Verstappen completou o "pódio", e o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 9º colocado.

Fernando Alonso, da Aston Martin, foi o único piloto que não foi à pista. O motivo foi um problema na bateria de seu carro, somando mais um empecilho no início de temporada da equipe. Lance Stroll, seu companheiro, deu apenas três voltas. Na volta aos boxes, os dois monopostos foram desmontados. Além deles, Lando Norris também sofreu durante o treino. Por questões na caixa de câmbio, o atual campeão precisou abandonar a disputa e terminou apenas no 19º lugar.

Logo no início da sessão, foi levantada a bandeira amarela, seguida do safety car virtual. O motivo foi um problema no carro de Arvid Lindblad, da Racing Bulls, que ficou parado na saída dos boxes. Após a retirada do monoposto, levado por membros da equipe de volta ao box, o fluxo normal foi retomado. A 30 minutos do fim do treino, o britânico, novato na Fórmula 1, voltou à pista.

A bandeira amarela e o safety car virtual voltaram a 11 minutos do fim da atividade. Alexander Albon, da Williams, parou no meio da pista por questões hidráulicas. Após isso, o treino seguiu sem intercorrências até o final.

Gabriel Bortoleto terminou à frente de seu companheiro Nico Hulkenberg, na estreia da Audi na elite do automobilismo mundial. O brasileiro foi o nono colocado, e o alemão, 10º. Agora, os pilotos voltam suas atenções ao segundo treino livre do GP da Austrália, marcado para as 2h (de Brasília) da madrugada desta quinta (5) para sexta-feira (6).

Gabriel Bortoleto no primeiro treino livre do GP da Austrália, etapa de estreia da F1 2026 (Foto: William West/ AFP)
Gabriel Bortoleto no primeiro treino livre do GP da Austrália, etapa de estreia da F1 2026 (Foto: William West/ AFP)

➡️ Conheça tudo sobre o GP da Austrália, palco da estreia da F1 em 2026

Confira o resultado completo do TL1

PosiçãoPilotoEquipeTempo/ DiferençaVoltas

Charles Leclerc

Ferrari

1:20.267

33

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.469

30

Max Verstappen

Red Bull

+0.522

27

Isack Hadjar

Red Bull

+0.820

24

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1.046

22

Oscar Piastri

McLaren

+1.075

21

George Russell

Mercedes

+1.104

26

Kimi Antonelli

Mercedes

+1.109

24

Gabriel Bortoleto

Audi

+1.429

23

10º

Nico Hulkenberg

Audi

+1.702

21

11º

Esteban Ocon

Haas

+1.894

28

12º

Carlos Sainz

Williams

+2.056

30

13º

Liam Lawson

Racing Bulls

+2.346

28

14º

Oliver Bearman

Haas

+2.415

25

15º

Alexander Albon

Williams

+2.863

24

16º

Franco Colapinto

Alpine

+3.058

26

17º

Valtteri Bottas

Cadillac

+3.755

24

18º

Pierre Gasly

Alpine

+3.768

27

19º

Lando Norris

McLaren

+4.124

7

20º

Sergio Pérez

Cadillac

+4.353

14

21º

Lance Stroll

Aston Martin

+30.067

3

22º

Fernando Alonso

Aston Martin

0

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3  - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

