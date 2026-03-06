menu hamburguer
Fórmula 1

Oscar Piastri volta à liderança da F1 no segundo treino livre; Bortoleto cai

Brasileiro perde posições em relação a última atvidade e é superado por companheiro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/03/2026
08:57
Atualizado há 2 minutos
O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O australiano Oscar Piastri, da McLaren, durante o terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 20 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Austrália, etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira (6). No circuito de Albert Park, em casa, o australiano marcou 1:19.729 e terminou à frente do jovem Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e de George Russell, também da equipe alemã. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 14ª posição.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bortoleto iniciou a sessão com pneus médios e chegou a aparecer entre os dez primeiros após os primeiros minutos de atividade. Com o avanço do treino e a melhora dos tempos dos adversários, o brasileiro acabou perdendo posições.

A McLaren mostrou bom desempenho ao longo da sessão, superando rivais como Mercedes e Ferrari em ritmo de volta rápida. A Red Bull, que havia aparecido bem no primeiro treino livre, teve atuação mais discreta desta vez. Max Verstappen terminou cerca de seis décimos atrás de Piastri e ainda enfrentou um problema mecânico logo no início da atividade.

➡️ Conheça tudo sobre o GP da Austrália, palco da estreia da F1 em 2026

A sessão também teve mudanças constantes na liderança. Russell chegou a registrar o melhor tempo com pneus duros, enquanto Antonelli e Lewis Hamilton também apareceram na ponta ao longo do treino. No entanto, na reta final, foi Piastri quem garantiu a melhor volta do dia.

Gabriel Bortoleto voltou à pista nos minutos finais para realizar uma simulação de corrida com pneus macios, assim como outros pilotos do grid. Sem melhorar seu tempo, o brasileiro manteve a 14ª colocação. Agora, os pilotos voltam suas atenções ao terceiro treino livre do GP da Austrália, que antecede a classificação para a primeira corrida da temporada.

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira o resultado completo do TL2

PosiçãoPilotoEquipeTempo/ DiferençaVoltas

Oscar Piastri

McLaren

1m19s729

25

Kimi Antonelli

Mercedes

+0s214

30

George Russell

Mercedes

+0s320

27

Lewis Hamilton

Ferrari

+0s321

31

Charles Leclerc

Ferrari

+0s562

29

Max Verstappen

Red Bulll

+0s637

13

Lando Norris

McLaren

+1s065

28

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1s193

30

Isack Hadjar

Red Bull

+1s212

27

10º

Esteban Ocon

Haas

+1s450

28

11º

Oliver Bearman

Haas

+1s597

30

12º

Nico Hulkenberg

Audi

+1s622

33

13º

Liam Lawson

Racing Bulls

+1s629

28

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

+1s939

27

15º

Alexander Albon

Williams

+2s118

31

16º

Pierre Gasly

Alpine

+2s438

16

17º

Carlos Sainz

Williams

+2s524

10

18º

Franco Colapinto

Alpine

+2s890

27

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

+3s931

27

20º

Fernando Alonso

Aston Martin

+4s933

17

21º

Lance Stroll

Aston Martin

+6s087

13

22º

Sergio Pérez

Cadillac

2

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3  - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

