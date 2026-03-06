Oscar Piastri volta à liderança da F1 no segundo treino livre; Bortoleto cai

Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Austrália, etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira (6). No circuito de Albert Park, em casa, o australiano marcou 1:19.729 e terminou à frente do jovem Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e de George Russell, também da equipe alemã. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 14ª posição.

Bortoleto iniciou a sessão com pneus médios e chegou a aparecer entre os dez primeiros após os primeiros minutos de atividade. Com o avanço do treino e a melhora dos tempos dos adversários, o brasileiro acabou perdendo posições.

A McLaren mostrou bom desempenho ao longo da sessão, superando rivais como Mercedes e Ferrari em ritmo de volta rápida. A Red Bull, que havia aparecido bem no primeiro treino livre, teve atuação mais discreta desta vez. Max Verstappen terminou cerca de seis décimos atrás de Piastri e ainda enfrentou um problema mecânico logo no início da atividade.

A sessão também teve mudanças constantes na liderança. Russell chegou a registrar o melhor tempo com pneus duros, enquanto Antonelli e Lewis Hamilton também apareceram na ponta ao longo do treino. No entanto, na reta final, foi Piastri quem garantiu a melhor volta do dia.

Gabriel Bortoleto voltou à pista nos minutos finais para realizar uma simulação de corrida com pneus macios, assim como outros pilotos do grid. Sem melhorar seu tempo, o brasileiro manteve a 14ª colocação. Agora, os pilotos voltam suas atenções ao terceiro treino livre do GP da Austrália, que antecede a classificação para a primeira corrida da temporada.

Confira o resultado completo do TL2

Posição Piloto Equipe Tempo/ Diferença Voltas 1º Oscar Piastri McLaren 1m19s729 25 2º Kimi Antonelli Mercedes +0s214 30 3º George Russell Mercedes +0s320 27 4º Lewis Hamilton Ferrari +0s321 31 5º Charles Leclerc Ferrari +0s562 29 6º Max Verstappen Red Bulll +0s637 13 7º Lando Norris McLaren +1s065 28 8º Arvid Lindblad Racing Bulls +1s193 30 9º Isack Hadjar Red Bull +1s212 27 10º Esteban Ocon Haas +1s450 28 11º Oliver Bearman Haas +1s597 30 12º Nico Hulkenberg Audi +1s622 33 13º Liam Lawson Racing Bulls +1s629 28 14º Gabriel Bortoleto Audi +1s939 27 15º Alexander Albon Williams +2s118 31 16º Pierre Gasly Alpine +2s438 16 17º Carlos Sainz Williams +2s524 10 18º Franco Colapinto Alpine +2s890 27 19º Valtteri Bottas Cadillac +3s931 27 20º Fernando Alonso Aston Martin +4s933 17 21º Lance Stroll Aston Martin +6s087 13 22º Sergio Pérez Cadillac — 2

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real