Oscar Piastri volta à liderança da F1 no segundo treino livre; Bortoleto cai
Brasileiro perde posições em relação a última atvidade e é superado por companheiro
Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Austrália, etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira (6). No circuito de Albert Park, em casa, o australiano marcou 1:19.729 e terminou à frente do jovem Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e de George Russell, também da equipe alemã. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 14ª posição.
Bortoleto iniciou a sessão com pneus médios e chegou a aparecer entre os dez primeiros após os primeiros minutos de atividade. Com o avanço do treino e a melhora dos tempos dos adversários, o brasileiro acabou perdendo posições.
A McLaren mostrou bom desempenho ao longo da sessão, superando rivais como Mercedes e Ferrari em ritmo de volta rápida. A Red Bull, que havia aparecido bem no primeiro treino livre, teve atuação mais discreta desta vez. Max Verstappen terminou cerca de seis décimos atrás de Piastri e ainda enfrentou um problema mecânico logo no início da atividade.
A sessão também teve mudanças constantes na liderança. Russell chegou a registrar o melhor tempo com pneus duros, enquanto Antonelli e Lewis Hamilton também apareceram na ponta ao longo do treino. No entanto, na reta final, foi Piastri quem garantiu a melhor volta do dia.
Gabriel Bortoleto voltou à pista nos minutos finais para realizar uma simulação de corrida com pneus macios, assim como outros pilotos do grid. Sem melhorar seu tempo, o brasileiro manteve a 14ª colocação. Agora, os pilotos voltam suas atenções ao terceiro treino livre do GP da Austrália, que antecede a classificação para a primeira corrida da temporada.
Confira o resultado completo do TL2
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/ Diferença
|Voltas
1º
Oscar Piastri
McLaren
1m19s729
25
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0s214
30
3º
George Russell
Mercedes
+0s320
27
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0s321
31
5º
Charles Leclerc
Ferrari
+0s562
29
6º
Max Verstappen
Red Bulll
+0s637
13
7º
Lando Norris
McLaren
+1s065
28
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1s193
30
9º
Isack Hadjar
Red Bull
+1s212
27
10º
Esteban Ocon
Haas
+1s450
28
11º
Oliver Bearman
Haas
+1s597
30
12º
Nico Hulkenberg
Audi
+1s622
33
13º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1s629
28
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
+1s939
27
15º
Alexander Albon
Williams
+2s118
31
16º
Pierre Gasly
Alpine
+2s438
16
17º
Carlos Sainz
Williams
+2s524
10
18º
Franco Colapinto
Alpine
+2s890
27
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
+3s931
27
20º
Fernando Alonso
Aston Martin
+4s933
17
21º
Lance Stroll
Aston Martin
+6s087
13
22º
Sergio Pérez
Cadillac
—
2
GP da Austrália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 7 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 8 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
