F1 terá procedimento inédito de largada no GP da Austrália; entenda

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou como será o procedimento de largada do Grande Prêmio da Austrália, que terá a disputa da corrida principal na madrugada de sábado (7) para domingo (8). O sistema é inédito e foi adotado com base no novo regulamento da elite do automobilismo mundial, válido a partir desta temporada.

Segundo a entidade, os pilotos terão cinco segundos extras entre o posicionamento do último carro no grid, após a volta tradicional de formação, e a largada oficial. O objetivo da medida é assegurar que todos os competidores consigam acionar seus turbos, novidades para este ano, a tempo.

Essa mudança foi testada pela FIA nos testes de pré-temporada do Bahrein, e a maioria das equipes, como a Haas, demonstrou ter aprovado a novidade. No entanto, escuderias como a Ferrari foram contrárias. Mesmo assim, a entidade decidiu aplicá-la no GP da Austrália, a etapa de estreia da F1 2026.

Como a mudança será na prática?

O procedimento inédito funcionará da seguinte forma: após alinhamento dos pilotos no grid e da bandeira verde ser acenada, serão contabilizados cinco segundos. Durante esse tempo, haverá um painel azul piscante no pórtico, e é momento dos competidores prepararem seus turbos. Após o fim da contagem, as luzes de largada voltarão a funcionar como habitual.

Lewis Hamilton no GP da Austrália pela F1 2025 (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP)

Saiba o que motivou a adoção do procedimento inédito pela FIA

Durante as últimas sessões de treinos realizadas no Bahrein, ficou evidente que os monopostos estão demorando mais para atingir as condições ideais de tração e aceleração. Isso ocorre porque, agora, a potência é dividida igualmente: 50% vem do motor elétrico e 50% do motor a combustão.

A maior dificuldade reside na extinção do MGU-H (unidade de recuperação de calor), componente que era essencial para eliminar o "turbo lag" — aquele atraso entre o acionamento do acelerador e a resposta efetiva do turbo. Sem esse item, a gestão da energia nas arrancadas ficou mais difícil.

GP da Austrália de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 en 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 em 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real