F1 26 tem lançamento abortado; EA Sports projeta futuro do jogo

Passo atrás. A EA Sports cancelou o lançamento do jogo F1 26, desfazendo a tradição anual de projetar a próxima edição da franquia como a da temporada seguinte à da disputa real. Para compensação dos fãs da Fórmula 1, haverá uma expansão paga para atual edição do game. Ou seja: carros, regulamentos, equipes e pilotos do ano que vem atualizados, disponíveis a quem tiver a versão deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A nota publicada pela desenvolvedora pouco fala do lançamento que não aconteceu. Justifica, aí sim, que faz "parte de um investimento estratégico plurianual". O próximo F1 da EA, portanto, será o 2027, que a empresa promete como experiência "mais expansiva e com novas formas de interação".

- F1 25 tem sido um sucesso incrível, impulsionado pela paixão dos fãs e pela energia do esporte. Com o momento da Fórmula 1 dentro e fora das pistas, agora é o momento perfeito para olharmos para frente e construir o futuro. Estamos totalmente comprometidos com a franquia EA Sports F1 - afirmou Lee Mather, diretor criativo sênior da Codemaster, subsidiária da gigante do entretenimento.

continua após a publicidade

Mais detalhes sobre lançamento e preço da expansão de 2026 serão anunciados ainda este ano. Isso de acordo com o comunicado da gigante estadunidense.

Bueiro causa paralisação em sessão do GP de Las Vegas

O segundo treino livre do GP de Las Vegas durou cerca de 20 minutos a menos do que o planejado após duas bandeiras vermelhas. Embora houvesse a expectativa de problemas por causa da chuva, não foi o tempo ruim que atrapalhou a sessão da 22ª etapa da F1 2025 na madrugada desta sexta-feira (21). O motivo da interrupção foi uma tampa de bueiro solta na pista.

continua após a publicidade

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) interrompeu duas vezes o TL 2 em Las Vegas devido ao problema. Confira mais detalhes na reportagem deste link.