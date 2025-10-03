Globo confirma número de corridas na TV aberta e repórteres da F1 2026

A Globo oficializou, nesta sexta-feira (3), o esquema da transmissão da Fórmula 1 (F1), que retorna ao grupo em 2026. Além disso, a emissora também divulgou a equipe de transmissão in loco, que contará com três repórteres espalhados pelos continentes.

continua após a publicidade

A emissora aposta em uma cobertura multiplataforma, unindo a TV aberta, o Sportv e o Globoplay. O destaque é um programa na Globo para falar sobre a categoria e uma edição especial do "Altas Horas".

➡️ Gabriel Bortoleto ‘decepciona’ no primeiro dia do GP de Singapura na F1

A emissora confirmou que todas as 24 etapas do mundial de F1 terão repórteres presentes. A emissora irá separar a cobertura entre Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira. Cada um deles estará em um continente, com exceção de Courrege, que fará a dobradinha entre Oceania e Ásia.

continua após a publicidade

— A cada etapa da temporada 2026, a Globo terá repórteres presentes nos principais circuitos do mundo: Marcelo Courrege cobrirá as corridas na Ásia e Oceania; Julia Guimarães estará na Europa; e Guilherme Pereira acompanhará os GPs na América do Norte — disse em comunicado à imprensa.

Chamada da F1 2026 na Globo (Foto: Reprodução / TV Globo)

Globo confirma corridas na TV Aberta e programa para a F1

A Globo seguirá no padrão que já usava quando estava com os direitos da F1: a cobertura mais completa será no Sportv, canal fechado, com algumas corridas e compactos ficando na TV aberta. Além disso, os jornais da Globo também terão presença da categoria. A novidade é um programa às sextas-feiras que falará sobre assuntos relacionados ao esporte. A emissora não trouxe mais detalhes sobre a produção:

continua após a publicidade

— Na TV Globo, além de 15 corridas transmitidas ao vivo e nove compactos com os melhores momentos, a Fórmula 1 estará presente nos principais telejornais e programas esportivos da emissora. Entre as novidades, um novo programa nas noites de sexta-feira que antecedem os GPs promete aquecer os motores para o fim de semana.

F1 é destaque no Fantástico, da TV Globo, em 2020 (Foto: Reprodução / Youtube)

A Globo também promete uma edição especial do "Altas Horas", com personalidades ligadas ao automobilismo. A atração vai ao ar no dia 8 de março, poucas horas antes do GP da Austrália de F1:

— No dia 8 de março, antes do GP da Austrália, a estreia da temporada será marcada por uma edição especial do Altas Horas, com convidados ligados ao automobilismo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Streaming e TV fechada irão concentrar cobertura

No Sportv, a emissora carioca irá transmitir todos os treinos livres, classificações e corridas sprints. A cobertura do canal também poderá ser acompanhada no Globoplay, streaming da Globo:

— No Sportv, os fãs poderão assistir 100% das transmissões ao vivo: serão 24 grandes prêmios, 6 corridas sprint, 24 treinos classificatórios e 60 treinos livres. A cobertura será intensa e completa, com análises, bastidores e tudo que os apaixonados por velocidade esperam. E no Globoplay, o público poderá acompanhar todas as transmissões ao vivo e sob demanda, com a comodidade do sinal ao vivo dos canais, assistindo às corridas de qualquer lugar.

Everaldo Marques no Sportv (Foto: Reprodução/Sportv)

A emissora não informou se as transmissões do streaming serão gratuitas. Atualmente, os canais Sportv estão disponíveis no plano premium do Globoplay, mas, ocasionalmente, algumas competições também são exibidas em sinal aberto no ge, site de esportes.