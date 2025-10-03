Gabriel Bortoleto ‘decepciona’ no primeiro dia do GP de Singapura na F1
Brasileiro teve dificuldades para melhorar tempo em Marina Bay
A sequência positiva de Gabriel Bortoleto antes das férias de verão aumentou as expectativas para a reta final da temporada de 2025 da F1. Os resultados conquistados, no entanto, não são o que os fãs brasileiros esperavam: apenas quatro pontos em três corridas. Em meio ao nervosismo da estreia em Marina Bay, o GP de Singapura começou com problemas para o novato da Sauber.
É a primeira vez que Bortoleto corre no tradicional circuito urbano de Marina Bay. Por esse motivo, o próprio piloto já havia admitido que encontraria muitos desafios durante este fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro.
Apesar do forte trabalho em simuladores e estratégias para se proteger do calor intenso, o brasileiro não conseguiu apresentar bom resultado nos primeiros treinos livres em Singapura. Bortoleto esteve na segunda metade da tabela nas duas oportunidades desta sexta-feira (2).
Como foram os treinos 1 e 2 de Bortoleto?
A tabela do primeiro treino livre quase não viu mudanças de Bortoleto durante os 60 minutos. Com os compostos duros, o brasileiro não produzia resultados suficientes para sair da lanterna do grid, "à frente" apenas de Alex Albon, que precisou abandonar a sessão após duas voltas feitas.
Faltando 12 minutos para o fim do relógio, o novato da Sauber registrou seu melhor tempo da atividade ao marcar 1m32s611. Até então, Bortoleto não havia conseguido sair da casa dos 35 segundos. A liderança do TL1 terminou com Fernando Alonso, com 1m31s116, cerca de 1s495 mais veloz que seu pupilo.
Os problemas de Bortoleto no GP de Singapura pareciam continuar atrapalhando os planos do brasileiros no segundo treino livre nesta sexta-feira (3). Por mais que as melhoras acontecessem pouco a pouco, o novato não conseguia avançar na tabela contra os adversários.
Bortoleto conseguiu aparecer na parte superior da tabela da F1 após erro em sua primeira tentativa. O brasileiro registrou 1m33s796 e subiu para sétima colocação, ficando colado no companheiro de Sauber, em sexto.
Depois, a parcial do brasileiro diminuiu ainda mais, chegando a 1m32s319. Apesar disso, a melhora de todo pelotão levou Bortoleto para trás novamente.
Novato da F1 no pódio e não é brasileiro
A inexperiência de Bortoleto no circuito de Marina Bay pode valer como argumento na comparação entre o brasileiro e seu companheiro de Sauber. Após 14 corridas concluídas, Nico Hulkenberg conta com muito repertório para lidar com os desafios apresentados pelas pistas de Singapura.
O resultado final dos treinos, no entanto, contou com um detalhe curioso: a presença do novato Isack Hadjar entre as primeiras posições do grid. Assim como Bortoleto, é a primeira vez do francês nas ruas de Marina Bay, então o que muda para o piloto da Sauber? A própria equipe da F1.
O Circuito de Marina Bay, localizado em Singapura, tem 19 curvas, algumas muito fechadas, o que exige dos pilotos muito controle físico e técnico.
Além disso, o C54, carro da Sauber neste ano, desempenha melhor em pistas retas. Porém, em Singapura, essa não é a realidade, o que pode prejudicar a performance do brasileiro.
Próxima etapa da Fórmula 1
Com Bortoleto, a F1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de outubro, no Circuito de Marina Bay, palco do GP de Singapura.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
