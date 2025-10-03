A sequência positiva de Gabriel Bortoleto antes das férias de verão aumentou as expectativas para a reta final da temporada de 2025 da F1. Os resultados conquistados, no entanto, não são o que os fãs brasileiros esperavam: apenas quatro pontos em três corridas. Em meio ao nervosismo da estreia em Marina Bay, o GP de Singapura começou com problemas para o novato da Sauber.

continua após a publicidade

➡️ Max Verstappen crava chance de ser pentacampeão da Fórmula 1

É a primeira vez que Bortoleto corre no tradicional circuito urbano de Marina Bay. Por esse motivo, o próprio piloto já havia admitido que encontraria muitos desafios durante este fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro.

Apesar do forte trabalho em simuladores e estratégias para se proteger do calor intenso, o brasileiro não conseguiu apresentar bom resultado nos primeiros treinos livres em Singapura. Bortoleto esteve na segunda metade da tabela nas duas oportunidades desta sexta-feira (2).

continua após a publicidade

Como foram os treinos 1 e 2 de Bortoleto?

A tabela do primeiro treino livre quase não viu mudanças de Bortoleto durante os 60 minutos. Com os compostos duros, o brasileiro não produzia resultados suficientes para sair da lanterna do grid, "à frente" apenas de Alex Albon, que precisou abandonar a sessão após duas voltas feitas.

Faltando 12 minutos para o fim do relógio, o novato da Sauber registrou seu melhor tempo da atividade ao marcar 1m32s611. Até então, Bortoleto não havia conseguido sair da casa dos 35 segundos. A liderança do TL1 terminou com Fernando Alonso, com 1m31s116, cerca de 1s495 mais veloz que seu pupilo.

continua após a publicidade

Bortoleto no GP de Azerbaijão pela F1 2025 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)

Os problemas de Bortoleto no GP de Singapura pareciam continuar atrapalhando os planos do brasileiros no segundo treino livre nesta sexta-feira (3). Por mais que as melhoras acontecessem pouco a pouco, o novato não conseguia avançar na tabela contra os adversários.

Bortoleto conseguiu aparecer na parte superior da tabela da F1 após erro em sua primeira tentativa. O brasileiro registrou 1m33s796 e subiu para sétima colocação, ficando colado no companheiro de Sauber, em sexto.

Depois, a parcial do brasileiro diminuiu ainda mais, chegando a 1m32s319. Apesar disso, a melhora de todo pelotão levou Bortoleto para trás novamente.

Novato da F1 no pódio e não é brasileiro

A inexperiência de Bortoleto no circuito de Marina Bay pode valer como argumento na comparação entre o brasileiro e seu companheiro de Sauber. Após 14 corridas concluídas, Nico Hulkenberg conta com muito repertório para lidar com os desafios apresentados pelas pistas de Singapura.

O resultado final dos treinos, no entanto, contou com um detalhe curioso: a presença do novato Isack Hadjar entre as primeiras posições do grid. Assim como Bortoleto, é a primeira vez do francês nas ruas de Marina Bay, então o que muda para o piloto da Sauber? A própria equipe da F1.

O Circuito de Marina Bay, localizado em Singapura, tem 19 curvas, algumas muito fechadas, o que exige dos pilotos muito controle físico e técnico.

Além disso, o C54, carro da Sauber neste ano, desempenha melhor em pistas retas. Porém, em Singapura, essa não é a realidade, o que pode prejudicar a performance do brasileiro.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Próxima etapa da Fórmula 1

Com Bortoleto, a F1 retorna neste fim de semana, de 3 a 5 de outubro, no Circuito de Marina Bay, palco do GP de Singapura.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real