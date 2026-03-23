A nova era da Fórmula 1 começou na estreia da temporada de 2026, com o GP da Austrália. Além do regulamento atualizado, os fãs brasileiros puderam acompanhar o retorno da categoria a TV Globo. A emissora carioca, no entanto, não voltou a transmitir a etapa seguinte, na China, que passou apenas na SporTV.

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Neste fim de semana, entre os dias 26 e 29 de março, o público voltará a ter o tradicional Canal 4 como opção para acompanhar a terceira etapa do calendário, o GP do Japão. A transmissão na Globo já estava prevista. Além disso, foi confirmado no último domingo (22) que a sessão de classificação também será exibida na TV aberta.

Apenas as duas últimas atividades do Grande Prêmio serão transmitidas na Globo. Dessa maneira, os três treinos livros que abrem a etapa continuam apenas no SporTV, que também receberá a classificação e a corrida. Todas as sessões seguem nos streamings Globoplay e F1TV.

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Programação da emissora para a terceira etapa da F1

Data Horário (de Brasília) Atividade Onde assistir Quinta-feira, 26 de março 23h30 Treino livre 1 Sportv3, Globoplay, F1TV Sexta-feira, 27 de março 03h00 Treino livre 2 Sportv3, Globoplay, F1TV Sexta-feira, 27 de março 23h30 Treino livre 3 Sportv3, Globoplay, F1TV Sábado, 28 de março 03h30 Classificação Sportv3, Globoplay, F1TV, Globo Domingo, 29 de março 02h00 Corrida Sportv3, Globoplay, F1TV, Globo

Equipe de transmissão volta ao 'normal'

Com narração de Everaldo Marques, o Grande Prêmio da Austrália marcou o retorno da categoria à emissora carioca. Em busca de repetir os bons números, foi decidido manter o narrador também para o GP da China, que não terá transmissão em canal aberto. De volta a Globo, Evê segue na liderança das principais atividades.

Grandes nomes do automobilismo são cotados para dividir a cabine com o narrador, seguindo o formato dos últimos fins de semana da Fórmula 1. Entre eles, destacam-se Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Os comentários são dos repórteres Luciano Burti e Mariana Becker.

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Quem lidera a F1 após duas etapas?

Após as duas primeiras etapas da temporada, George Russell segue na liderança do Mundial de Pilotos, com 51 pontos. O vencedor da corrida chinesa, Kimi Antonelli, aparece em segundo lugar com 47. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 34 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 33. Veja a lista completa aqui.