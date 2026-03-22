Vitória de Verstappen no endurence é anulada por infração

Aproveitando a folga no calendário da Fórmula 1, Max Verstappen se aventurou no endurance neste final de semana. O holandês disputou uma etapa da NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), no circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha.

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Pilotando um Mercedes GT3, Verstappen chegou a cruzar a linha de chegada em primeiro na prova de quatro horas, ao lado de Dani Juncadella e Jules Gounon, mas teve a vitória anulada após um erro técnico.

A infração foi descoberta após a análise dos registros da corrida, onde a equipe de Verstappen utilizou sete jogos de pneus, ultrapassando o limite estrito de seis permitido pelo regulamento para o dia da prova. Como a regra configura desclassificação direta, o pódio passou para as mãos de Dan Harper e Jordan Pepper, dupla da Rowe Racing.

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Apesar disso, o desempenho de Verstappen foi dominante. O tricampeão mundial de F1 garantiu a pole position com quase dois segundos de vantagem sobre o grid e brilhou nos stints inicial e final. O trio da Verstappen Racing Team havia completado a prova com confortáveis 59 segundos de frente sobre os rivais.

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Equipe de Verstappen no endurance (Foto: Reprodução Instagram)

Na Fórmula 1

Na Fórmula 1, o piloto da Red Bull nçao vive seu melhor momento após duas etapas, o holandês sofreu com problemas em classificações e corridas, terminando em sexto no GP da Austrália e abandonando o GP da China. Com apenas oito pontos somados, o atual campeão ocupa a modesta oitava posição na classificação do campeonato.

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A próxima corrida do holândes na F1 será no próximo domingo (29), no GP do Japão, a partir das 2h da manha (Horário de Brasília).