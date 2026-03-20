Chefe de Bortoleto deixa Audi para assumir nova equipe na F1

Equipe de Gabriel Bortoleto, a Audi anunciou mudanças internas importantes nesta sexta-feira (20). Jonathan Wheatley decidiu deixar o cargo de chefe de equipe por razões pessoais. Gestor do projeto Audi na Fórmula 1, Mattia Binotto passa a comandar o time que conta com o brasileiro.

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Wheatley ocupava a posição desde 2025, quando deixou a Red Bull, e comandou a transição da Sauber para a Audi, processo concluído ao final da temporada passada. Agora, Binotto acumula agora duas funções na estrutura da equipe. O italiano já era responsável pelo projeto da montadora alemã na categoria desde 2024.

Veículos da mídia internacional, como o site "Autosport", publicaram na última quinta-feira (19) que a Aston Martin teria feito proposta a Wheatley. Segundo essas publicações, dois fatores teriam influenciado a decisão do inglês: o desejo de sua família de retornar à Inglaterra após um ano na Suíça e a busca por maior autonomia no exercício da chefia de equipe, sem divisão de responsabilidades com Binotto. A Aston Martin não se pronunciou sobre as informações.

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Sob o comando de Wheatley, a Sauber apresentou evolução no campeonato. A equipe terminou a temporada de 2024 na última colocação. Em 2025, ficou à frente da Alpine. Entre os resultados obtidos estão o pódio de Nico Hulkenberg no GP da Inglaterra e o sexto lugar de Gabriel Bortoleto na Hungria.

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Jonathan Wheatley em garagem da Sauber com Nico Hulkenberg na F1 2025 (Foto: Reprodução/Instagram: @j.m.wheatley)

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