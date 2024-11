A apresentação de pilotos da corrida, que deu o tetracampeonato para Max Verstappen, da Red Bull, foi reprovada por Galvão Bueno. Na madrugada deste domingo (24), a Fórmula 1 foi até Las Vegas para a 22ª etapa da temporada, vencida por George Russell, da Mercedes. No registro do "show de abertura", apresentado pelos irmãos locutores Bruce e Michael Buffer, o narrador brasileiro compartilhou a sua opinião negativa sobre a iniciativa.

A interação aconteceu na seção de comentários na conta oficial da Fórmula 1, no Instagram, ao publicarem a apresentação dos irmãos Buffer e entrada dos pilotos. No post, Galvão expressou sua indignação no show dos locutores de lutas para o evento de F1.

- Ridículo!! F1 não é isso!! Vai gritar na porradaria!! F1 é talento!! - escreveu o brasileiro.

Antes da corrida principal no GP de Las Vegas, Bruce e Michael Buffer apresentaram os pilotos da mesma forma como anunciam os lutadores antes de um confronto. A longa e alta enunciação dos nomes, marca do irmão mais novo, começou o show e a emocionante voz de Michael finalizou, dando um "toque de Vegas" ao calendário da F1, o que não agradou Galvão.

