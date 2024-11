Contra todos os prognósticos, George Russell provou que a Mercedes tinha, sim, bom ritmo de corrida e conquistou a vitória no GP de Las Vegas, 22ª etapa da temporada da Fórmula 1, realizada neste domingo (24). Foi a terceira vitória do britânico na carreira e a segunda no atual campeonato — subiu no degrau mais alto do pódio nos GPs de São Paulo de 2022 e da Áustria em 2024, também.

As Flechas de Prata dominaram o fim de semana inteiro. Depois de Lewis Hamilton liderar os dois primeiros treinos livres, foi o companheiro de equipe quem colocou o W15 #63 na pole-position após ficar no topo da tabela de tempos no TL3. Nas gélidas ruas da Cidade do Pecado, Russell largou bem, soube se defender das investidas de Charles Leclerc na volta 4 e cruzou a linha de chegada com mais de 7s de vantagem sobre o colega de garagem.

— Estava planejando voar em algumas horas, mas definitivamente não vou embarcar nesse voo! Vou aproveitar esta noite com toda a minha equipe. Foi um fim de semana dos sonhos. Não sei como fui tão rápido, mas apenas quero aproveitar a viagem agora — começou em entrevista pós-corrida.

— Vegas é um lugar louco. Não consigo nem descrever este lugar. Para conseguir a pole, a vitória e a dobradinha com Lewis, também, não poderíamos ter escolhido um lugar melhor para isso acontecer — comemorou.

George Russell celebrando vitória no pódio em Las Vegas, nos Estados Unidos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Em 2024, Russell também largou da pole-position nos GPs do Canadá e da Inglaterra, duas provas que ficaram marcadas pelo clima adverso e muita confusão na pista. Longe de problemas, o britânico finalmente conseguiu tirar proveito da posição de honra em Las Vegas.

— Eu estava apenas esperando que algo acontecesse! As duas corridas em que estive na pole antes foram um caos — encerrou.

A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024.