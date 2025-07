Mariana Becker continua na F1 com saída da Band? Entenda

Uma das principais jornalistas de Fórmula 1 do Brasil, Mariana Becker, lamentou a saída do campeonato de automobilismo da Band. A despedida da emissora, que acontece ao final da temporada, também rendeu manifestações emocionadas e nostálgicas dos fãs, especialmente por figuras que marcaram esse ciclo.

Mariana foi um dos nomes em destaque no último final de semana por sua cobertura in loco nos circuitos ao redor do mundo. A mudança para a Globo já era algo esperado pela jornalista, que aguardava a confirmação oficial da F1 para comentar sobre o assunto.

— A mudança em si era algo que, de certa forma, já vínhamos esperando desde o ano passado, ainda que sem saber exatamente o que iria acontecer. Em alguns momentos, tínhamos certeza de que ela viria; em outros, não. No fim, acabamos permanecendo na Band por mais um ano. Então, estávamos sempre atentos, esperando quando isso, de fato, aconteceria. Aos poucos, fomos percebendo que as coisas estavam caminhando para essa direção, até que a Fórmula 1 se pronunciou oficialmente. Para mim, não foi exatamente um choque, mas foi doloroso. Foi o fim de um projeto de muito sucesso, que foi incrível de fazer e muito importante na minha carreira. Um projeto delicioso mesmo, que me trouxe muito aprendizado e reconhecimento — comentou.

A jornalista tabém disse que vai terminar a temporada e que ficou emocionada com a quantidade de mensagens que recebeu, lamentando o término.

— Recebi muitas mensagens, inclusive vídeos, e fiquei extremamente emocionada. Foi um momento de transição na vida e acho que todo mundo se sensibiliza quando passa por uma grande mudança. Mas ver o que eu representava para tantas pessoas realmente me tocou. Teve hora que eu estava com amigos, precisei sair um pouco, parar de olhar as mensagens, porque fiquei muito emocionada mesmo. A gente se emociona, não tem como — completou.

Apesar disso, Mariana vai concluir a temporada na Band, mas deixou aberto o seu futuro nas coberturas de F1. A Band contratou grande parte da equipe responsável pela cobertura em 2021 (Sergio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Giaffone, Max Wilson e Mariana Becker), mas é incerto que os jornalistas retornem para a Globo em 2026.

F1 anuncia Globo para 2026

A Fórmula 1 anunciou que venceu direitos de transmissão para a Rede Globo de 2026 até 2028, na última sexta-feira (11). Conforme noticiado anteriormente pelo Lance!, a emissora carioca voltará a ter o direito de transmissão da categoria após cinco anos, quando foi para a Band, em 2021.

Após gafe no ano passado, quando anunciou a F1 já para 2025 sem ter acertado o acordo, a Globo adotou mais cautela na negociação.

No comunicado oficial, a Fórmula 1 anuncia que a Globo transmitirá 15 Grandes Prêmios disponíveis para assistir ao vivo. Enquanto isso, os assinantes do Globoplay e SporTV poderão assistir aos treinos livres, classificatórios, corridas sprints e a todos os outros grandes prêmios da temporada.