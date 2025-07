Hamilton torce por carro estável da Ferrari, mas avalia: ‘Não estou pilotando tão mal’

A temporada 2025 da Fórmula 1 chegou na metade após o GP da Inglaterra e Lewis Hamilton fez uma avaliação do desempenho junto da Ferrari até agora. Embora esteja enfrentando algumas dificuldades para se adaptar, o heptacampeão disse que não está pilotando tão mal, mas reforçou que ainda precisa continuar melhorando para conquistar resultados mais expressivos.

continua após a publicidade

➡️ Band e Record ofereceram mais pela F1, que escolhe a Globo; entenda

Inúmeras expectativas foram criadas com a chegada de Hamilton na Ferrari em 2025. Porém, o #44 enfrentou algumas dificuldades para se adaptar ao novo time depois de passar 12 temporadas junto da Mercedes. Na disputa interna, Charles Leclerc tem 16 pontos a mais e conquistou todos os quatro pódios da equipe até agora.

Hamilton sofreu durante o começo da trajetória com a Ferrari e, nas primeiras seis corridas, além da vitória na sprint da China, teve como melhor resultado o quinto lugar no Bahrein. Porém, a partir do GP da Emília-Romanha, sétima etapa da temporada, o #44 teve resultados mais consistentes e figurou sempre entre os seis primeiros.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton, da Ferrari, no Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Após o GP da Inglaterra, Hamilton fez uma avaliação da primeira metade da temporada junto da Ferrari. Embora tenha reclamado um pouco da estabilidade da SF-25, o heptacampeão reconheceu que não está pilotando mal, mas disse que vai seguir tentando melhorar para conquistar resultados mais positivos.

— Não estou pilotando tão mal, mas é claro que quero continuar melhorando. A classificação parecia melhor e acho que continuamos melhorando sobre isso. Espero mesmo que haja melhorias daqui para frente. Agora temos duas semanas de folga, e vamos passar muito tempo na fábrica. Gostaria de um equilíbrio consistente, um carro que faça curvas em baixa velocidade. E simplesmente um carro mais estável — destacou Hamilton.

continua após a publicidade

— Ainda não conseguimos extrair tudo na classificação, e a corrida ficou um pouco mais difícil. Então é aí que quero ficar mais forte. Mas há elementos deste carro que não podem ser transferidos para 2026 — finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Ben STANSALL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte