Principal rival de Max Verstappen na campanha do tetracampeonato, Lando Norris parabenizou o neerlandês pelo quarto título mundial. No GP de Las Vegas, disputado na madrugada deste domingo (23), o inglês da McLaren precisava descontar, no mínimo, 2 pontos para levar a briga ao GP do Catar, o que não foi possível, já que foi sexto colocado enquanto o campeão foi quinto.

Em entrevista à emissora inglesa Sky Sports, Norris exaltou o rival, especialmente por não ter o melhor carro em boa parte da temporada. Verstappen venceu 7 das primeiras 10 corridas do ano, mas na segunda metade, faturou apenas o GP de São Paulo, gerenciando a vantagem.

— Parabéns ao Max. Sabendo que o campeonato está 100% encerrado, nós tínhamos uma pequena esperança dentro de nós, mas ele fez uma temporada incrível. Quando tinha o carro mais rápido, dominou. Quando não tinha, ainda estava ali e sempre no meu calcanhar — declarou.

Lando tinha esperanças de manter a briga pelo título apesar do fracasso em São Paulo, mas viu a McLaren ter um ritmo longe do ideal em Las Vegas, cruzando a linha de chegada apenas em sexto, enquanto o companheiro de equipe Oscar Piastri foi o sétimo colocado.

Lando Norris, piloto da McLaren, em Las Vegas, nos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

— Ele tornou a minha vida difícil. Fizemos a dele difícil algumas vezes, mas ele fez uma temporada melhor e parabenizo ele, é o principal. A corrida foi bem difícil. Ritmo ruim, aderência ruim, gerenciamento de pneus ruim. Um fim de semana ruim da nossa parte — concluiu.

A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024.