Ainda que tenha terminado o GP de Las Vegas apenas na quinta posição, Max Verstappen alcançou o objetivo de terminar à frente de Lando Norris, da McLaren, para, desta forma, conquistar o quarto título da carreira na Fórmula 1. Chefe da Red Bull, Christian Horner não poupo palavras e rasgou elogios aos “extraordinário” neerlandês.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo time de Milton Keynes em 2024, considerando que o RB20 deixou de ser o melhor carro do grid já há algum tempo, o agora tetracampeão conseguiu minimizar os danos etapa após etapa e contou, também, com os erros dos adversários em algumas momentos. De qualquer maneira, Verstappen subiu no degrau mais alto do pódio em oito oportunidades: Bahrein, Arábia Saudita, Japão, China, Emília-Romanha, Canadá, Espanha e São Paulo — mais do que qualquer outro competidor.

— Ele esteve em uma categoria própria este ano. Foi absolutamente extraordinário. Ganhou oito corridas, mais do que o dobro de qualquer outro no grid. Ele teve um começo [de temporada] incrível. Tivemos um verão difícil, mas Max nunca perdeu o foco — elogiou.

— Ele continuou entregando cada vez mais, continuou obtendo os resultados e desempenhando bem. Ele merece este quarto campeonato mundial. Isso o coloca entre a elite do esporte — continuou.

— Não posso dar crédito a ele o suficiente pela maneira como se comportou este ano, pela maneira como trabalhou com o engenheiro e a equipe. Ele foi extraordinário — encerrou o chefe da Red Bull.

A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024.