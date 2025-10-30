Galisteu conta versão de romance com Ayrton Senna em novo documentário

A ausência de Adriane Galisteu na série "Senna" foi questionada após o lançamento em novembro de 2024. Cerca de um ano depois, a apresentadora enfim contará sua versão sobre o relacionamento com Ayrton Senna no documentário "Meu Ayrton por Adriane Galisteu". Assista abaixo o trailer divulgado nas redes sociais pela brasileira.

— 30 anos depois, heim? Essa história sempre volta. Com o Ayrton vivo, eu vivi aquela experiência como um grande conto de fadas. Foi um ano e meio mágico, né? (...) Parem de me colocar nesse lugar. Eu não matei Ayrton. Essa história, ela é minha. Ela me pertence — disse Galisteu, no trailer do documentário.

A série documental é dividida em dois episódios e tem lançamento agendado para o dia 6 de novembro na HBO Max. Além do "ponto de vista" de Galisteu, a obra contará com depoimentos de pessoas próximas a Senna e ao casal. Assim como apresentará a relação da apresentadora com a mídia após a morte do piloto brasileiro, no GP de Ímola, na F1 1994.

Não é a primeira vez, no entanto, que Galisteu expôs detalhes de seu romance com Senna. Ela já havia contado, em novembro de 1994, sobre o relacionamento no livro "Caminho das Borboletas".

Relembre o enredo da série "Senna"

De um jovem sonhador a "Rei da Chuva" da Fórmula 1 e herói brasileiro. É como se resume, em poucas palavras, o que Ayrton Senna representa. A narrativa traz seis episódios abrangendo os primeiros anos da vida de Senna. Desde o início no kart, passando pela Fórmula Ford e a ascensão na Fórmula 1, até chegar aos momentos finais na Williams.

O objetivo da minissérie é retratar não apenas o piloto fenomenal, mas também o homem por trás do capacete, que foi capaz de unir a nação brasileira e deixar um legado de humildade e coragem para além dos circuitos de corrida.

Além de apresentar as principais corridas de Ayrton e as três conquistas mundias pela McLaren (1988, 1990 e 1991), "Senna" explora o lado familiar e os relacionamentos amorosos do piloto, incluindo Xuxa Meneghel. A série também apresenta Lilian Vasconcellos, esposa de Senna.