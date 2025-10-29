menu hamburguer
Fórmula 1

Fã do Brasil, Lewis Hamilton agita torcedores com post nas redes sociais

Grande Prêmio de Interlagos é a próxima corrida da Fórmula 1

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
14:46
Lewis Hamilton - McLaren 1990 - Ayrton Senna - Fórmula 1 - F1 - GP de São Paulo
Lewis Hamilton pilotou a icônica McLaren de Senna (Foto: Miguel Schincariol / AFP)
O piloto britânico Lewis Hamilton agitou os fãs de Fórmula 1 nesta quarta-feira (29), ao postar uma série de bandeiras do Brasil em seu perfil do X, antigo Twitter, em alusão à próxima corrida da temporada. O Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, acontece entre os dias 7 e 9 de novembro.

Hamilton retorna a Interlagos, palco de seu primeiro título da Fórmula 1, conquistado em 2008, pela McLaren. Apesar de viver má fase em 2025, o piloto alcançou uma marca histórica após o GP dos Estados Unidos, ao se tornar o primeiro a ultrapassar os 5 mil pontos na carreira.

A vitória de Lando Norris no GP da Hungria foi também a 200ª conquista da McLaren em etapas da Fórmula 1. Com grandes nomes em sua história, o brasileiro Ayrton Senna ainda se destaca com o maior número de triunfos com a equipe britânica. Confira lista completa:

Miguel Schincariol / AFP

Cidadão honorário e relação com o Brasil

Fã de Ayrton Senna, o heptacampeão Lewis Hamilton sempre declarou seu carinho pelo Brasil, conquistando muitos torcedores no país. Após seu primeiro título da Fórmula 1 em Interlagos, ele usou símbolos brasileiros no capacete e recebeu o título de cidadão honorário em 2022.

O reconhecimento veio após uma das vitórias mais marcantes de sua carreira, em 2021, no GP de São Paulo. Na ocasião, Hamilton buscou uma recuperação impressionantes, após largar em 10º, e comemorou com uma bandeira do Brasil, sendo ovacionado pelo público presente.

No GP de Interlagos em 2024, o britânico protagonizou mais um momento simbólico para sua relação com o Brasil. Hamilton pilotou a icônica McLaren MP4/5B de Ayrton Senna, com a qual o brasileiro conquistou o bicampeonato mundial, em 1990.

Na última semana, durante o GP do México, Lewis Hamilton não escondeu a admiração que sente pelo povo e cultura brasileira, afirmando que moraria no país.

— Tem tanta paixão e orgulho naquele país. Quando eu viajava o mundo antigamente, não havia outro país ou nacionalidade que tivesse tanto orgulho de onde veio como eles. Quando você conhece um brasileiro eles ficam tipo: "Ah, você gosta do Brasil?". Eles são tão apaixonados. Eu amo isso - declarou, ao jornalista argentino Juan Fossaroli.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Lewis Hamilton retorna a Interlagos, palco de seu primeiro título (Photo by Jim WATSON / AFP)

