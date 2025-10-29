Fã do Brasil, Lewis Hamilton agita torcedores com post nas redes sociais

O piloto britânico Lewis Hamilton agitou os fãs de Fórmula 1 nesta quarta-feira (29), ao postar uma série de bandeiras do Brasil em seu perfil do X, antigo Twitter, em alusão à próxima corrida da temporada. O Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, acontece entre os dias 7 e 9 de novembro.

Hamilton retorna a Interlagos, palco de seu primeiro título da Fórmula 1, conquistado em 2008, pela McLaren. Apesar de viver má fase em 2025, o piloto alcançou uma marca histórica após o GP dos Estados Unidos, ao se tornar o primeiro a ultrapassar os 5 mil pontos na carreira.

A vitória de Lando Norris no GP da Hungria foi também a 200ª conquista da McLaren em etapas da Fórmula 1. Com grandes nomes em sua história, o brasileiro Ayrton Senna ainda se destaca com o maior número de triunfos com a equipe britânica. Confira lista completa:













































Cidadão honorário e relação com o Brasil

Fã de Ayrton Senna, o heptacampeão Lewis Hamilton sempre declarou seu carinho pelo Brasil, conquistando muitos torcedores no país. Após seu primeiro título da Fórmula 1 em Interlagos, ele usou símbolos brasileiros no capacete e recebeu o título de cidadão honorário em 2022.

O reconhecimento veio após uma das vitórias mais marcantes de sua carreira, em 2021, no GP de São Paulo. Na ocasião, Hamilton buscou uma recuperação impressionantes, após largar em 10º, e comemorou com uma bandeira do Brasil, sendo ovacionado pelo público presente.

No GP de Interlagos em 2024, o britânico protagonizou mais um momento simbólico para sua relação com o Brasil. Hamilton pilotou a icônica McLaren MP4/5B de Ayrton Senna, com a qual o brasileiro conquistou o bicampeonato mundial, em 1990.

Na última semana, durante o GP do México, Lewis Hamilton não escondeu a admiração que sente pelo povo e cultura brasileira, afirmando que moraria no país.

— Tem tanta paixão e orgulho naquele país. Quando eu viajava o mundo antigamente, não havia outro país ou nacionalidade que tivesse tanto orgulho de onde veio como eles. Quando você conhece um brasileiro eles ficam tipo: "Ah, você gosta do Brasil?". Eles são tão apaixonados. Eu amo isso - declarou, ao jornalista argentino Juan Fossaroli.

Lewis Hamilton retorna a Interlagos, palco de seu primeiro título (Photo by Jim WATSON / AFP)

