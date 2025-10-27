Após virada de Norris, IA crava campeão da F1 2025; veja projeção

O campeonato de pilotos da Fórmula 1 (F1) teve uma reviravolta no Grande Prêmio do México, no último domingo (26). Lando Norris passou Oscar Piastri com um ponto de vantagem. Agora, a briga ficou ainda mais acirrada entre os colegas de equipe. O Lance! perguntou para a IA Gemini quem será o campeão da F1 2025 após essa virada.

Com quatro corridas pela frente, incluindo duas sprints, há ainda 116 pontos em jogo na F1. Por precisar apenas se manter à frente de Oscar Piastri, a IA apontou Lando Norris como campeão mundial da F1 2025.

Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1).









Entretanto, a ferramenta afirma que há um equilíbrio forte entre os pilotos da McLaren, mas também apontou uma pequena possibilidade de Max Verstappen conquistar o título. Ela aponta Lando Norris com 46% de chances de conquistar o título; Oscar Piastri com 44%; Max Verstappen com 10%; e George Russell, que tem chances matemáticas, com 0% de chances de ser campeão.

Lando Norris, da McLaren, em coletiva do GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

IA crava que título da F1 2025 será definido na última etapa da temporada

A IA apontou que o título será decidido na última prova da F1 2025, no GP de Abu Dhabi. Ela também projetou a pontuação final do campeonato:

Lando Norris - 443 pontos Oscar Piastri - 442 pontos Max Verstappen - 393 George Russell - 316

A Fórmula 1 ainda tem quatro etapas pela frente. A próxima é o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Depois, a categoria volta para os Estados Unidos, no Grande Prêmio de Las Vegas. A penúltima etapa da tempora é o Grande Prêmio do Qatar. Por último, a categoria vai a Abu Dhabi, encerrando a temporada 2025 em Yas Marina.