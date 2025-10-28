GP de São Paulo de F1 tem troféu revelado; veja foto

O GP de São Paulo é a próxima etapa da Fórmula 1 (F1) e teve o seu troféu revelado nesta terça-feira (28). A peça será entregue ao primeiro, segundo e terceiro colocados na corrida do dia 9 de novembro. O troféu busca traduzir o encontro entre a tecnologia, arte e emoção, além de remeter à pluralidade do Brasil. Confira a foto abaixo:

continua após a publicidade

Troféu do Grande Prêmio de São Paulo de F1 (Foto: Divulgação / F1 São Paulo)

O troféu foi produzido pela Furt Design Studio com os designers Mauricio Noronha e Rodrigo Brenner. É a primeira vez que a etapa brasileira fica responsável pela criação e concepção dos troféus. Ele busca trazer a pluralidade brasileira e paulista, por meio de elementos como penas, folhas, escamas, pétalas e prédios.

➡️ Gabriel Bortoleto ganha mascote para o GP de São Paulo; veja foto

Dez filheiras de louros representam as dez equipes do grid da F1. Além disso, a peça é inspirada na curva do "S" do Senna, remetendo também a uma ampulheta, representando o domínio do tempo.

continua após a publicidade

— Tivemos a missão de materializar a identidade brasileira nos quatro objetos mais desejados e sonhados pelos pilotos e suas equipes. Ainda mais nessa reta final da temporada, onde tudo continua em aberto, dá uma sensação mais especial podermos, enfim, revelar esse projeto que está sendo pensado desde abril deste ano. Todos os mínimos detalhes foram pensados para transparecer e comunicar a cultura vasta e plural do Brasil que serão mostradas ao mundo todo consagrando campeões — disse Alan Adler, CEO do GP São Paulo.

Gabriel Bortoleto comemora corrida e está animado para GP de São Paulo

Após três corridas sem pontuar, o brasileiro quebrou a sequência ruim no GP do México. Bortoleto comemorou o 10º lugar.

— No geral, estou feliz com o resultado. Largar em 16º e terminar na zona de pontuação demonstra a força do nosso ritmo de corrida e a ótima estratégia da equipe. Tive uma largada forte, fiz algumas boas ultrapassagens na pista e administramos bem os pneus durante toda a corrida, que foi sólida e bem executada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A próxima etapa da F1 é o GP de São Paulo, disputado no autódromo de Interlagos. Bortoleto está animado para correr, pela primeira vez, em casa:

— Agora estou muito animado para ir ao Brasil para minha primeira corrida em casa na Fórmula 1. Sem pressão. Estou apenas orgulhoso de ir para lá após um fim de semana incrível.