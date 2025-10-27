No clima do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o piloto Gabriel Bortoleto ganhou um mascote especial para a prova no Brasil. Ele se chama "BorBoleto", trocadilho com o sobrenome de Gabriel. Será a primeira corrida do brasileiro em casa. O GP de São Paulo de F1 acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, em Interlagos. O piloto também ganhou uma música disponível nas plataformas de áudio.

Gabriel Bortoleto comemora corrida e está animado para GP de São Paulo

Após três corridas sem pontuar, o brasileiro quebrou a sequência ruim no GP do México. Bortoleto comemorou o 10º lugar.

— No geral, estou feliz com o resultado. Largar em 16º e terminar na zona de pontuação demonstra a força do nosso ritmo de corrida e a ótima estratégia da equipe. Tive uma largada forte, fiz algumas boas ultrapassagens na pista e administramos bem os pneus durante toda a corrida, que foi sólida e bem executada.

A próxima etapa da F1 é o GP de São Paulo, disputado no autódromo de Interlagos. Bortoleto está animado para correr, pela primeira vez, em casa:

— Agora estou muito animado para ir ao Brasil para minha primeira corrida em casa na Fórmula 1. Sem pressão. Estou apenas orgulhoso de ir para lá após um fim de semana incrível.

