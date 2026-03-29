Ollie Bearman sai machucado após acidente e web dispara críticas à FIA

Oliver Bearman protagonizou o pior momento do Gp do Japão ao sofrer um forte acidente que provocou a entrada do safety car. O incidente aconteceu na volta 22, justamente durante a janela de pit stops. Apesar do susto, o jovem piloto saiu bem do carro.

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Acidente de Bearman é culpa da FIA?

Após o acidente do piloto inglês, diversos internautas disparam críticas pesadas contra a FIA. Atualmente o órgão é responsável por todo e qualquer desenvolvimento da Fórmula 1, sejam questões de segurança ou desenvolvimento de desempenho dos veículos.

➡️Veja grave acidente de Oliver Bearman durante a corrida em Suzuka!

O piloto saiu apenas mancando depois do acidente (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Durante o GP, web não perdoou erro da FIA em colocar o sistema de recarga de energia, algo que foi crucial para o acontecimento do acidente, uma vez que Colapinto, carro que estava à frente de Bearman, estava realizando a recarga de sua bateria e por isso não estava na mesma velocidade do piloto que bateu. Confira algumas reações:

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Texto de Anna Carolina Ramos

Bearman conseguiu sair do carro sem ajuda imediata. Apesar disso, apresentou dificuldades para caminhar e demonstrou desconforto no tornozelo direito, sendo auxiliado pelos fiscais. A situação gerou apreensão momentânea, e o piloto foi atendido logo na sequência.

A neutralização da prova foi imediata. A direção de corrida acionou o safety car para garantir a retirada dos destroços e a limpeza completa da pista, interrompendo o ritmo que vinha sendo construído até então. O momento da intervenção foi determinante, já que coincidiu com a janela de pit stops e obrigou as equipes a reajustarem suas estratégias.

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Até a interrupção, Kimi Antonelli aparecia na liderança com a Mercedes, à frente de Oscar Piastri e George Russell. Com o pelotão reagrupado, a relargada aconteceu na volta 28 e abriu um novo cenário na corrida, com as diferenças zeradas e novas possibilidades de disputa nas voltas finais.

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