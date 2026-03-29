Com novo calendário, próxima etapa da F1 acontece em Miami
Fórmula 1 terá uma pausa durante todo o mês de abril
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Após as atividades no Japão, a Fórmula 1 tinha como plano seguir para o Oriente Médio para duas etapas em abril. No entanto, o agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã forçou mudanças no calendário, levando à suspensão das corridas previstas na região. Com isso, a categoria terá uma pausa antes de retomar a temporada no GP de Miami.
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As etapas canceladas foram os Grande Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita. O primeiro, em Sakhir, estava previsto para os dias 10 a 12 de abril, e a prova em Jeddah aconteceria no fim de semana seguinte, entre os dias 17 e 19 do mesmo mês.
Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.
Vale destacar que, ainda, a possibilidade de novos ajustes caso a guerra não seja encerrada até o fim da temporada de 2026. Como previsto originalmente, há ainda duas etapas na região do Oriente Médio: os GPs de Catar e Abu Dhabi – as duas últimas provas do ano.
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Veja calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
Cancelado
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
Cancelado
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
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