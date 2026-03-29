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Com novo calendário, próxima etapa da F1 acontece em Miami

Fórmula 1 terá uma pausa durante todo o mês de abril

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
10:30
GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1TV)
imagem cameraGP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1TV)
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Após as atividades no Japão, a Fórmula 1 tinha como plano seguir para o Oriente Médio para duas etapas em abril. No entanto, o agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã forçou mudanças no calendário, levando à suspensão das corridas previstas na região. Com isso, a categoria terá uma pausa antes de retomar a temporada no GP de Miami.

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As etapas canceladas foram os Grande Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita. O primeiro, em Sakhir, estava previsto para os dias 10 a 12 de abril, e a prova em Jeddah aconteceria no fim de semana seguinte, entre os dias 17 e 19 do mesmo mês.

Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.

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Vale destacar que, ainda, a possibilidade de novos ajustes caso a guerra não seja encerrada até o fim da temporada de 2026. Como previsto originalmente, há ainda duas etapas na região do Oriente Médio: os GPs de Catar e Abu Dhabi – as duas últimas provas do ano.

➡️ F1 se defende de ataques após forte acidente no GP do Japão

Veja calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

Cancelado

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

Cancelado

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

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