Com novo calendário, próxima etapa da F1 acontece em Miami

Após as atividades no Japão, a Fórmula 1 tinha como plano seguir para o Oriente Médio para duas etapas em abril. No entanto, o agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã forçou mudanças no calendário, levando à suspensão das corridas previstas na região. Com isso, a categoria terá uma pausa antes de retomar a temporada no GP de Miami.

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As etapas canceladas foram os Grande Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita. O primeiro, em Sakhir, estava previsto para os dias 10 a 12 de abril, e a prova em Jeddah aconteceria no fim de semana seguinte, entre os dias 17 e 19 do mesmo mês.

Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.

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Vale destacar que, ainda, a possibilidade de novos ajustes caso a guerra não seja encerrada até o fim da temporada de 2026. Como previsto originalmente, há ainda duas etapas na região do Oriente Médio: os GPs de Catar e Abu Dhabi – as duas últimas provas do ano.

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Veja calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course Cancelado GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein Cancelado GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina