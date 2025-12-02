Após reviravolta, IA crava o campeão da F1 2025

Lando Norris poderia ter alcançado o título da Fórmula 1 (F1) de 2025 no Catar. Entretanto, a estratégia ruim da McLaren ceifou as chances do piloto conquistar o troféu com antecedência, pois terminou em quarto. Agora, o pentacampeão Max Verstappen encostou no britânico e está mais perto da conquista, que também pode ser de Oscar Piastri. O Lance! perguntou para a IA Gemini quem será o campeão da F1 2025.

Segundo a IA Gemini, o campeão da F1 em 2025 será Lando Norris. A escolha se deu por conta da condição mais segura que Norris tem sobre Verstappen e Piastri: ele só precisa conquistar o pódio para não depender dos resultados de seus oponentes.

— Minha escolha por Lando Norris é puramente matemática e estatística: com 12 pontos de vantagem, ele detém o controle absoluto do próprio destino. Para ser campeão, ele não precisa vencer a corrida final; basta cruzar a linha de chegada em terceiro para atingir um total inalcançável de 423 pontos, superando o teto máximo de 421 pontos que Verstappen alcançaria mesmo com uma vitória. Enquanto Verstappen precisa de um desempenho perfeito e torcer por um tropeço do rival, Lando só precisa fazer o "feijão com arroz" e subir ao pódio — afirmou o Gemini.

O britânico Lando Norris, líder da temporada da Fórmula 1, após a corrida sprint em Interlagos (Foto: Divulgação)

A ferramenta também projetou a pontuação final do campeonato. Segundo ela, Max Verstappen seria vice-campeão e Oscar Piastri permaneceria com a terceira colocação após a decisão da F1. Confira o campeonato projetado:

Norris: 423 pts

423 pts Verstappen: 421 pts

421 pts Piastri: 410 pts

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real