Fora da F1? Bortoleto cogita mudança de categoria

Gabriel Bortoleto manifestou interesse em participar de uma corrida de 24 horas futuramente, preferencialmente ao lado de Max Verstappen e Fernando Alonso. O piloto brasileiro fez essa declaração durante o dia de imprensa para o GP de Singapura. Ele comentou sobre seus planos após observar o desempenho de Verstappen no circuito de Nurburgring-Nordschleife.

A declaração de Bortoleto veio após Verstappen vencer sua primeira corrida de GT3 no circuito de Nurburgring. O holandês competiu junto com Chris Lulham, ex-piloto de simuladores, e conquistou a vitória no evento do último fim de semana.

Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto lado a lado (Foto: Ozan Kose / AFP)

— Não me surpreendeu. Ele vence na F1, então por que não venceria na GT3? — afirmou Bortoleto sobre o resultado de Verstappen na corrida de GT3.

— Acho que ele já havia quebrado um recorde em Nordschleife, ainda que extraoficialmente, então eu esperava que ele se saísse bem naquela corrida. E Chris fez um trabalho fantástico. A transição dele das corridas de simulador para a pista real é fantástica. Seu desempenho recente nas corridas tem sido impressionante — acrescentou o brasileiro.

Bortoleto, que tem 20 anos, prioriza sua carreira na Fórmula 1 antes de explorar outras competições do automobilismo. Ele não especificou quando pretende participar dessas corridas de endurance.

— Algumas coisas estão mais no topo da minha lista de desejos do que outras, mas, basicamente, quero experimentar tudo pelo menos uma vez — declarou o piloto sobre suas ambições em outras categorias.

Diferentemente de Verstappen, que descarta correr em ovais, Bortoleto demonstrou interesse nas 500 Milhas de Indianápolis.

— Todo mundo sabe que as 500 Milhas de Indianápolis são perigosas, mas por que não sentir um pouco dessa adrenalina? Talvez um dia, mas não tão longe. Por enquanto, isso não é uma opção — afirmou Bortoleto.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real