GP de Singapura de F1: saiba quando, horários e onde assistir aos treinos

A Fórmula 1 (F1) realiza a partir desta sexta-feira (3) os primeiros treinos para o Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no circuito de rua de Marina Bay, região central de Singapura. O primeiro treino acontece às 6h30 (de Brasília), enquanto o segundo será às 10h. As sessões têm transmissão do BandSports e F1TV.

continua após a publicidade

➡️ Sem vitórias na F1 2025, Ferrari recorre à ajuda do Papa

As últimas duas provas disputadas na F1 foram vencidas por Max Verstappen, da Red Bull. O holandês vem tomando destaque em temporada dominada pela McLaren e seus pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri. Em Singapura, Verstappen tem um tabu para quebrar, já que nunca venceu lá.

A prova também marca a estreia de Gabriel Bortoleto no traçado. As categorias já disputadas pelo brasileiro não passaram pelo circuito urbano de Marina Bay.

continua após a publicidade

Conheça Singapura, palco da próxima etapa

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

continua após a publicidade

GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real