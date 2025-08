Rafael Câmara conquista título da F3 em temporada de estreia

Após a vitória de Gabriel Bortoleto na F2, foi a vez de Rafael Câmara colocar o Brasil entre os melhores do mundo do automobilismo. O brasileiro venceu a corrida em Hungaroring, na Hungria, para garantir o título de campeão na Fórmula 3 em sua temporada de estreia. Com 156 pontos conquistados, o piloto da Trident levou a melhor no campeonato com uma etapa de antecedência.

A garantia acontece pela somatória de pontos na disputa entre pilotos do campeonato da F3, já que Rafael abriu 48 de vantagem sobre o vice-líder Mari Boya, com 108. Para entrar para história, Câmara começou a temporada com quatro poles positions nas cinco etapas iniciais disputadas, se tornando recordista na categoria. Em apenas 10 rodadas, a Fórmula 3 viu quatro vitórias do brasileiro, além dos muitos pontos conquistados para administrar bem a vantagem.

Como foi a corrida?

A prova decisiva começou sob chuva, com a direção optando por largada em andamento por questões de segurança. Partindo da pole position, Câmara enfrentou dificuldades nas voltas iniciais quando Boya conseguiu ultrapassá-lo momentaneamente, mas o brasileiro recuperou a liderança.

Três entradas do safety car, causadas por acidentes na pista húngara, interromperam constantemente o ritmo da corrida. Após a terceira intervenção do carro de segurança, na volta 14, Rafael estabeleceu vantagem de 1,5 segundo sobre Boya.

Com o tempo de prova limitado devido às múltiplas interrupções, Boya diminuiu a diferença para apenas 0,6 segundo quando restavam 12 minutos para o fim. Na reta final, porém, o brasileiro demonstrou superioridade ao ampliar a vantagem para mais de 2 segundos, registrar a volta mais rápida e cruzar a linha de chegada como campeão.

Enquanto isso, Tramnitz, outro adversário na briga pelo título, rodou na primeira volta, mas conseguiu se manter na pista, caindo para a 24ª posição.

Rafael Câmara impressionou desde o início da temporada na Fórmula 3. O pernambucano estabeleceu um recorde na categoria ao conquistar quatro poles positions nas cinco primeiras corridas, além de vencer três provas na Austrália, Bahrein e Espanha.

Com esta conquista, Câmara se torna o segundo brasileiro a vencer o campeonato de Fórmula 3, seguindo os passos de Gabriel Bortoleto, campeão em 2023. Bortoleto, atual piloto da Sauber na Fórmula 1, também conquistou o título da Fórmula 2 no ano seguinte à sua vitória na F3.

Quem é o brasileiro Rafael Câmara, campeão da F3?

Rafael Câmara compete em 2025 pela equipe Trident, atual campeã da Fórmula 3 e reconhecida por investir em jovens promessas. Natural de Recife, o piloto de 19 anos reside atualmente em Milão. Apesar da pouca idade, o brasileiro se destaca com uma carreia marcada por grandes feitos nas categorias de base do automobilismo.

A jornada de Rafael no automobilismo começou em 2014. Seu talento logo se destacou nas competições de kart, culminando com o vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019 - categoria que revelou grandes nomes da F1 como Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

Em 2021, antes de migrar para os monopostos, o brasileiro conquistou importantes títulos no kart, incluindo o WSK Champions Cup, onde superou Andrea Kimi Antonelli, atual piloto da Mercedes, e o WSK Super Master Series, competição que Max Verstappen venceu em 2012.

Sua transição para os carros de fórmula em 2022 foi igualmente notável. Participando de três competições de Fórmula 4, o brasileiro terminou entre os três primeiros em todas: vice-campeão nos Emirados Árabes e terceiro colocado tanto no campeonato Italiano quanto na ADAC F4.

Na temporada 2023, Rafael ficou em terceiro lugar no campeonato do Oriente Médio e em quinto na Fórmula Regional Europeia (FRECA). Em 2024, manteve a terceira posição no Oriente Médio, mas conquistou antecipadamente o título da FRECA. Estes resultados consistentes abriram as portas para sua participação na Fórmula 3 em 2025.

